Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Блогерам Казахстана планируется выделить 462,6 млн за участие в кампании по переходу на латиницу, передает Kazakhstan Today.

На сайте Электронного правительства опубликован проект Плана мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Согласно документу, на разъяснительные работы в социальных сетях путем привлечения блогеров в 2018-2025 годах планируется выделить 462,6 млн тенге.

Кроме того, на разработку видеоблоков для проведения разъяснительной работы по переходу казахского языка на латинскую графику в тот же период предполагается выделить еще 168 млн тенге.

Также в работу будут вовлечены СМИ, которые обеспечат информационное сопровождение мероприятий "событийного ряда" в новостных выпусках и аналитических программах.

Программа предусматривает и поэтапный перевод государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику. Сроки перехода - 2024-2025 годы. Дополнительное финансирование из республиканского бюджета на это не потребуется.

Просмотров: 5019