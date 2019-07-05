Генконсул КНР назвал причины распространения абсолютно недостоверных слухов о Китае

Алматы. 4 июля. Kazakhstan Today - На днях Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй связался с нашей редакцией и выразил желание поговорить о тех ошибочных представлениях и периодически появляющихся недостоверных слухах, с которыми он регулярно сталкивается во время общения с казахстанцами на протяжении более 4 лет работы в нашей стране, передает Kazakhstan Today.

Какая-то доля подобных предубеждений основывается на недостаточном знании Китая, другая - связана с исторически сложившимися факторами и прочными стереотипами.

По мере того, как китайско-казахстанские отношения, равно как и общественное развитие человечества, входят в новую эпоху, точно так же должны развиваться и углубляться наши мышление и знания друг о друге. Только так можно мы можем дать будущим поколениям надежду и перспективу.

В этой связи, по мнению г-на Чжан Вэя, полезным для всех будет внести ясность и дать объяснение по поводу некоторых абсолютно недостоверных слухов о Китае. Он выразил убеждение, что, если говорить начистоту, в постоянном углублении нуждаются, как знания китайцев о Казахстане, так и казахстанцев о Китае.

Если спросить прохожего на улице в Китае, знает ли он о такой стране, как Казахстан, большинство молодых и имеющих определенное образование людей ответит, что знает. Однако, если вы спросите у них, что они знают о Казахстане, то многие не найдут, что ответить. "Степь, сухость, холод, большая территория и мало людей" - вот практически все субъективные представления о Казахстане, которые мне удалось узнать от окружающих людей в Китае. Подобный образ Казахстана в глазах китайцев покажется невообразимым обычным казахстанцам. Однако точно так же и китайцы преисполнены непонимания, когда слышат, как казахстанцы говорят, что в Китае грязь и беспорядок, там странная еда, закрытый и отсталый Синьцзян, и что мощный Китай обижает другие страны. Эти примеры еще раз подтверждают тот факт, что народы Китая и Казахстана испытывают серьезный дефицит достоверных знаний о ситуации и развитии в стране-партнере, а это, к сожалению, неизбежно влияет на дружбу, сотрудничество и доверие между двумя государствами. В этой связи, нам всем действительно предстоит проделать большую работу", - сказал Генеральный консул.

Одним из первых он развеял миф о сложной экологической ситуации в Китае.

Слухи о том, что в Китае везде грязно, основаны на реалиях давно минувшего прошлого и сообщениях СМИ. В те годы в Китае довольно остро стояла проблема состояния окружающей среды, включая загрязнение воздуха и воды, неэкологичную городскую среду. Однако по мере стремления народа Китая к улучшению качества жизни, жители стали предъявлять все более высокие требования к показателям счастья общества, куда относится и чистота окружающей среды", - прокомментировал Чжан Вэй.

Он отметил, что правительство КНР также в процессе оптимизации и ускорения развития экономии предприняло ряд строгих мер для усиления управления экологией и экологической культурой общества.

Сюда вошли, например, такие меры, как: закрытие предприятий с высоким уровнем загрязнения и расхода энергии, усиленное развитие альтернативных источников энергии и высоких технологий, развитие проектов с заменой угля на газ, усиление управления реками и очистка сточных вод. В отношении загрязнения автомобилями было введено ограничение дорожного движения по четным и нечетным числам, активно продвигается внедрение автомобилей на новых источниках энергии и так далее", - сказал Генконсул.

По его словам, благодаря многолетнему контролю и усиленной работе небо над городами Китая вновь стало голубым, а вода - чистой. Вместе с тем, в процессе создания экологичных, духовно и цивилизационно ориентированных городов, путем проведения общегосударственных конкурсов, направленных на формирование чистой городской среды, облик китайских городов кардинально изменился. Точно так же поменялась и культура их жителей: все меньше людей на улицах плюется, бросает мусор, громко разговаривает.

Далее речь зашла о китайской кухне

Всем известно, что Китай - страна с богатой и разнообразной кухней. Китайцы любят вкусно поесть и прекрасно разбираются в еде. В Китае бессчетное количество блюд, огромное разнообразие ингредиентов. Китайские блюда постоянно изменяются, в них непрерывно появляются какие-то новшества. Говоря о китайской еде, первое, с чем ее ассоциируют казахстанцы, это то, что она "острая". В действительности это совсем не так. Среди восьми главных стилей кухни Китая острой является только сычуаньская кухня. Сами же китайцы далеко не все любят острое. На юге и юго-западе, где влажный климат, люди едят острое, чтобы возбудить аппетит и удалить ненужную влагу из организма. Люди, проживающие в прибрежных районах провинций Гуандун, Фуцзянь, Цзянсу и Чжэцзян, любят есть солено-сладкое. В северо-западной полосе люди больше любят есть лапшу: ланьчжоускую лапшу, нарезанную широкую лапшу с овощами в масляном соусе "юпомянь", лапшу с рубленым мясом "саоцзымянь", хлебную лепешку с мясом "жуцзямо" и другие уникальные деликатесы. Китайцы уделяют большое внимание еде, "народ почитает пищу своим небом" - эта поговорка является точной характеристикой того, как китайский народ относится к еде. Однако из-за публикаций некоторых СМИ, гонящихся за сенсацией и массовостью распространения, неизвестно откуда взялись разговоры о том, что китайцы едят младенцев, отрезают язык за вранье, отрубают руки за воровство и прочие истории, вызывающие у людей серьезное недоумение. Такие новости - полнейшая чушь, чистой воды вымысел, не заслуживающий никакого ответа. Что касается поедания собак и насекомых, то это пристрастия только отдельных людей в некоторых регионах Китая, не имеющие отношения ко вкусам остального населения Китая", - заверил Чжан Вэй.

Он также прокомментировал ситуацию в Синьцзяне

Так как Алматы находится в непосредственной близости от Синьцзяна, местные жители уделяют его развитию особое внимание. Однако, несмотря на близкое соседство, знания наших регионов друг о друге едва ли полностью объективны. Алматы - это город, в котором действует множество СМИ, имеющих разные идеологии и позиции. Есть много положительных репортажей о Синьцзяне, но также немало и несоответствующих действительности и неполных сообщений. Антикитайские СМИ в мире все больше концентрируют внимание на изолированности Синьцзяна, жестоком и бесчеловечном управлении этим регионом. Люди под влиянием СМИ новой информационной эпохи, особенно это касается молодежи, больше готовы поверить нейтральной на первый взгляд информации из Интернета, чем достоверной информации от правительства страны. Тем не менее, будучи представителями правительства Китая за рубежом, мы не избегаем освещения никаких проблем. Более того, мы убеждены, что о некоторых вопросах необходимо говорить: говорить много и ясно, для того, чтобы позволить людям узнать, какова реальная ситуация. Хочу еще раз подчеркнуть, что безопасность и стабильность в Синьцзяне сказывается не только на развитии самого Китая, но и на безопасности и развитии соседних государств. Начиная с 90-х годов прошлого века, зарубежные антикитайские силы вступили в сговор с местными "тремя силами зла" (национальным сепаратизмом, религиозным экстремизмом и насильственным терроризмом), спланировали, организовали и осуществили несколько тысяч террористических актов, принесших многочисленные жертвы среди невинных людей и трудно оценимый экономический ущерб . С целью обеспечения основных прав человека на безопасную жизнь многонационального народа, для того, чтобы избавить жителей от влияния террористов и их деятельности, китайское правительство в соответствии с законом приняло ряд решительных мер, направленных на борьбу с терроризмом и сохранение стабильности. С одной стороны, власти Китая строго борются и наказывают террористов и преступников. С другой стороны, - правительство направляет людей, попавших под влияние и отравленных мышлением радикального экстремизма, в учебно-подготовительные центры профессионально-технического образования для изучения общеупотребительного языка страны, для получения правовых знаний и профессиональных навыков. Закончив обучение, эти люди возвращаются обратно в общество, став людьми, которые больше не принесут ему вреда и будут зарабатывать на жизнь собственным трудом", - сказал Генеральный консул.

Он подчеркнул, что это эффективный и инновационный метод, который привлек интерес многих стран, столкнувшихся с подобными проблемами, а также ряда международных организаций, включая ООН. В последнее время некоторые члены дипломатических миссий в Китае, представители ООН и международных средств массовой информации посетили Синьцзян и побывали в этих центрах. По итогам они через СМИ и другие каналов рассказали обо всем, что там видели и слышали.

Однако многие люди предпочитают верить разного рода вымышленным и скандальным видео, чем этим подтвержденным авторитетными источникам фактам. В этой связи, я могу только выразить свое непонимание и сожаление", - сказал Чжан Вэй.

Тем не менее, он отметил, что предпринятые меры дают в Синьцзяне ощутимые результаты. За последние два с лишним года по всему СУАР не было зафиксировано ни одного террористического акта. В прошлом году ВРП Синьцзяна вырос на 6,1% по сравнению с прошлым годом, Синьцзян около 150 млн раз посетили туристы из Китая и зарубежных стран.

Только представьте, если бы в регионе не было стабильной и безопасной среды, как Синьцзян смог бы привлечь так много местных и иностранных туристов? Если бы он был закрытым и консервативным, как бы разрешили такому большому количеству туристов посетить Синьцзян? Власти Китая держат ситуацию в Синьцзяне под жестким контролем, чтобы полностью искоренить террористов, которые как "паршивая овца, портящая все стадо", отравляют стабильное развитие региона. Правительство в данной ситуации защищает интересы и будущее народа Китая. Пользуясь случаем, хотелось упомянуть об одном горячо обсуждаемом местными жителями случае. Если назвать конкретное имя, все тут же узнают незаконно перешедшую в апреле прошлого года границу Казахстана и осужденную на 6 месяцев гражданку Китая Сайрагуль Сауытбай, которая в настоящее время переехала в Швецию. Необходимо строго отметить, что эта женщина преднамеренно распространяла клевету о Китае, фальсифицировала факты и применяла другие подлые методы убеждения. Она безосновательно обвиняла китайское правительство в том, что оно приговорит ее к смертной казни, что оно намеренно препятствует ее воссоединению с семьей. Все эти ее высказывания не имеют абсолютно никакого фактического обоснования, это - чистой воды уловка, придуманная для того, чтобы не возвращаться в Китай и остаться в Казахстане. В то же время о своем экономическом мошенничестве на территории Китая и других своих преступных действиях Сайрагуль Сауытбай не обмолвилась ни единым словом. Я могу описать это только как полнейшее бесстыдство. Надеюсь, что она прекратит свои странные высказывания и действия, для нее не имеет больше смысла оставаться чьим бы то ни было инструментом", - сказал Чжан Вэй.

Несколько дней назад посол КНР в Казахстане г-н Чжан Сяо в своем интервью журналисту международного китайского канала CGTN подчеркнул, что Китай и Казахстан являются многонациональными государствами, не признающими двойное гражданство и управляющими вопросами пересечения государственной границы и пребывания в стране исключительно на основании закона.

Пересечение незаконным путем государственных границ, равно как и незаконное пребывание за рубежом, является неприемлемым в любой стране мира. Надеюсь, что эти люди, говорящие, что "боятся вернуться в Синьцзян", "боятся после возвращения подвергнуться преследованиям" и повсюду рассылающие письма об оказании помощи, заранее признают совершенные ранее ошибки и понесут надлежащую ответственность. Все лица Китая и Казахстана, передвигающиеся в соответствии с законом, могут совершенно не беспокоиться о вопросе возвращения в Китай", - заверил Генконсул.

Также он развеял слухи о "китайской урозе".

Бурное развитие экономики Синьцзяна является отображением развития экономики всего Китая. В последние годы быстрый рост национальной мощи Китая начал вызывать настороженность и беспочвенные опасения со стороны некоторых государств. На этой почве в СМИ и даже на бытовом уровне подчас появляются абсурдные теории о возможном вторжении Китая, экономической экспансии, захвате ресурсов… Некоторые люди переживают, что набирающий мощь Китай в дальнейшем будет представлять угрозу безопасности Казахстана, в свое время даже было нарисовано и распространено в интернете нелепое изображение карты Китая, на которой территория Казахстана была представлена в качестве части КНР. Намерения лиц, выдумавших эту абсолютно безосновательную информацию, действительно непредсказуемы и крайне опасны. Это люди, которые не желают видеть развитие китайско-казахстанских отношений и не желают признавать стабильное процветание наших стран. Позвольте мне дать совет всем и, в первую очередь, молодым людям: во что бы то ни стало, раскройте свои глаза, не позволяйте вводить себя в заблуждение этой ложной информацией и запугиваниями. В противном случае вы упустите драгоценное время, возможности, надежду и будущее", - сказал Чжан Вэй.

Не менее важной целью стало продвижение строительства " Одного пояса и одного пути " на базе таких принципов, как "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование"; продолжение движения по пути мирного развития на основе взаимоуважения и взаимной выгоды; ведения реформы глобального управления на основе концепции справедливости и беспристрастности. Все эти принципы являются руководством для внешнеполитической практики Китая, а также неизменным ценностным ориентиром, к которому китайская нация стремится на протяжении уже нескольких тысяч лет. Общество развивается, время летит вперед. В новой эпохе наше мышление обязательно должно успевать за потребностями времени, ведь нельзя, чтобы ноги ступили в новый период развития, а мозг так и остался в прошлом веке. Как говорится, лишь то, что видят глаза, и есть истина. Мы искренне приглашаем всех казахстанских друзей посетить нашу страну, попробовать настоящую китайскую кухню, своими глазами увидеть подлинный Китай. Можно уверенно сказать, что после того, как вы туда съездите, погуляете, оцените достижения и попробуете еду, ваше видение и представления о Китае будут совершенно другими", - заключил Генеральный консул.

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