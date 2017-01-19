Иран примет участиев переговорах по Сирии в Астане

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Делегация Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел Хоссейном Джабери Ансари примет участие в переговорах по Сирии 23 января в Астане, сообщает Министерство иностранных дел Ирана.

"Иран, как один из инициаторов проведения переговоров в Астане, считает что это возможность установления диалога между правительством Сирии и оппозицией для достижения политического урегулирования, чтобы положить конец войне и гуманитарному кризису в этой стране и оказать содействие установлению стабильности и мира в регионе", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Переговоры в Астане будут проведены согласно достигнутым согласованиям между президентами Казахстана, России, Ирана и Турции. Подготовка к переговорам также обсуждалась на трехсторонних переговорах министров иностранных дел Ирана, России и Турции 20 декабря в Москве и на встрече вице-министров иностранных дел трех стран в Москве 14 января.

"Иран в течении последних дней провел консультации с различными сторонами конфликта, чтобы создать почву для уменьшения разногласий и достижения согласия. Заместитель министра иностранных дел Ирана Джабери Ансари в последние дни обменялся мнением по поводу последних преобразваний с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом", - информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

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