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Итоги визита Назарбаева в США обсудили на заседании Совета безопасности в Акорде (ВИДЕО)23.01.2018
Политика  18:55

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В Акорде состоялось заседание Совета безопасности под председательством главы государства, передает Kazakhstan Today.

На заседании были рассмотрены итоги официального визита президента Казахстана в Соединенные Штаты Америки и меры по реализации достигнутых договоренностей, сообщает пресс-служба Акорды.

"Сегодня мы обсудим итоги официального визита делегации Казахстана в США, в том числе результаты переговоров с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Майклом Пенсом, другими руководителями. Также необходимо обсудить меры, которые будут способствовать выполнению этих договоренностей в интересах нашей страны", - сказал президент Казахстана.

Глава государства уделил особое внимание вопросу реализации соглашений с крупными компаниями и финансовыми институтами США.

"Мы достигли конкретных договоренностей с "капитанами" американского бизнеса, которые дадут хороший импульс нашей экономике, особенно, в сфере внедрения инноваций, развития цифровизации, а также в области привлечения инвестиций и новых технологий в Казахстан",- сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение глава государства подчеркнул важность казахстанско-американского диалога на высшем уровне в контексте экономического развития страны и укрепления региональной безопасности.

По итогам Совета безопасности Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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