Казахстан готов оказывать все необходимое содействие международным усилиям по стабилизации ситуации в Сирии - МИД

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Казахстан готов оказывать все необходимое содействие международным усилиям по стабилизации ситуации в Сирии - МИД17.02.2017
  • Фото: www.mfa.kz
Политика  13:41

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан приветствует договоренности, достигнутые на международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, и готов оказывать необходимое содействие усилиям по стабилизации в этой стране, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

"Казахстан готов и далее оказывать все необходимое содействие международным усилиям по стабилизации ситуации в Сирии, в особенности через свое участие в работе Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД, передает Kazakhstan Today.

"Казахстан приветствует достигнутые договоренности и рассматривает результаты очередного заседания астанинского процесса как практический шаг в создании условий для продвижения межсирийского диалога, в том числе на предстоящих переговорах под эгидой ООН в Женеве", - информирует МИД РК.

Также сообщается, что делегации выразили признательность за организацию встречи и высоко оценили практический вклад президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в поиск путей урегулирования сирийского кризиса на платформе Астаны.

15-16 февраля 2017 года в столице Казахстана прошла очередная встреча высокого уровня в рамках "астанинского процесса" по Сирии. Во встрече приняли участие делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, стран - гарантов режима прекращения огня - России, Турции и Ирана, а также Иордании, Организации Объединенных Наций, в качестве наблюдателей - США. По итогам двухдневных переговоров страны-гаранты сообщили о согласовании положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий.

Кроме того, достигнута договоренность о продолжении работы над документами по фиксации нарушений режима прекращения огня и районам, присоединившимся к перемирию, напоминает ТАСС.
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