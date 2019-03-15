Казахстан готов сотрудничать с Индией в области медицины, фармацевтики и новых технологий

Самарканд. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Самарканде (Узбекистан) состоялась первая встреча министров иностранных дел Казахстана, Афганистана, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в рамках диалога "Индия - Центральная Азия" с участием Афганистана, передает Kazakhstan Today.





Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов в своем выступлении отметил, что президент страны "всегда уделяет особое внимание укреплению добрососедских и союзнических отношений со странами региона, а географическая и культурно-историческая близость стран Центральной Азии, традиционно сложившиеся производственные связи, взаимодополняемость экономик наших стран не оставляют другой альтернативы, кроме более глубокой интеграции между странами Центральной Азии", сообщила пресс-служба МИД РК.





Атамкулов подчеркнул важность прошедшей встречи для сближения стран Центральной Азии и Индии, а также придания импульса росту экономик стран Центральной Азии. Была отмечена необходимость реализации совместных с Индией проектов в области медицины, фармацевтики, новых технологий и финансов с использованием возможностей создаваемых Международного технопарка IT стартапов "Astana Hub" и Международного финансового центра "Астана". В целях повышения транзитно-транспортного потенциала региона была озвучена идея создания консорциума с участием всех стран ЦА с целью соединения железнодорожных маршрутов Казахстан - Туркменистан - Иран и Казахстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран с портом Чабахар для транспортировки грузов по направления Центральная Азия - Индия.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также содействия стабилизации и экономическому развитию Афганистана. В частности, были затронуты вопросы активизации взаимной торговли, расширения прямых контактов между деловыми ассоциациями, развития транзитно-транспортно-коммуникационного потенциала стран Центральной Азии, продвижения совместных инициатив по созданию международных и региональных транспортных коридоров, привлечения индийских инвестиций, инноваций и технологий в экономики стран Центральной Азии, в том числе в отрасли промышленности, энергетики, информационных технологий, фармацевтики и сельского хозяйства и так далее.





По итогам встречи было принято совместное заявление глав МИД стран-участниц диалога. Стороны отметили динамичное и плодотворное развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Индией и странами Центральной Азии, подтвердили стремление к региональному сотрудничеству, взаимной поддержке, совместному решению актуальных вопросов в целях обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития региона.





В пресс-службе напомнили, что выдвижению предложения о проведении первой министерской встречи в рамках диалога "Индия - Центральная Азия" предшествовал ряд встреч на экспертном уровне, проводившихся с 2012 года. Инициатива проведения таких встреч была выдвинута Индийским советом по международным делам (Indian Council of World Affairs, ICWA) совместно с Министерством иностранных дел Индии.





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