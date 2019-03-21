Казахстан и Россия подписали программу стратегического партнёрства в военной области на 2019-2021 годы

Астана. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК в рамках проведения совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоялась встреча министра обороны Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева и главы оборонного ведомства Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, передает Kazakhstan Today.





В ходе встречи обсуждены текущие и перспективные направления двустороннего военного сотрудничества. По итогам встречи стороны подписали программу стратегического партнёрства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в военной области на 2019-2021 годы, а также План военного сотрудничества на 2019 год между оборонными ведомствами двух стран, сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.





Нурлан Ермекбаев также встретился с главой оборонного ведомства Республики Армения Давидом Тонояном. Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя государствами в области обороны.





Напомним, сегодня в Астане состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.





В ходе заседания участники обсудили проблемы международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала организации. Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, проекты решений о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ. Одобрено положение о Центре кризисного реагирования ОДКБ, в котором определены задачи, функции, организационные и правовые основы деятельности Центра. Внесены изменения в состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования и состав миротворческих контингентов ОДКБ, а также утвержден Перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года.





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