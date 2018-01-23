Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Казахстан призвал принять срочные меры для решения проблемы терроризма в Афганистане, передает Kazakhstan Today.

"Казахстан решительно осуждает террористическую атаку на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, который повлек за собой гибель большого числа мирного населения, в том числе иностранных граждан, прибывших в Афганистан с мирными целями. Этот жестокий и дерзкий акт является вызовом не только Афганистану, но и всему мировому сообществу, стремящемуся восстановить мир и развитие в многострадальной стране. Казахстан со всей ответственностью заявляет о необходимости принятия срочных, неотложных мер для кардинального решения проблемы с терроризмом в Афганистане. Казахстан призывает все политические силы Афганистана начать переговоры по национальному примирению", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел РК в связи с террористической атакой в Кабуле.

Как председатель Совета безопасности ООН и в национальном качестве Казахстан продолжит оказывать всестороннее содействие нормализации ситуации в Афганистане, подавлению терроризма и восстановлению страны, отмечается в документе.

Принятое в январе 2018 года заявление председателя Совета безопасности ООН призывает международное сообщество оказывать поддержку Афганистану в целях стабилизации политической ситуации в этой стране.

В ведомстве также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорого восстановления пострадавшим.

Как стало известно ранее, в результате нападения боевиков на гостиницу в Кабуле погиб гражданин Казахстана, 1978 года рождения. Казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел. В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на Родину, проинформировал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Нападение на пятизвездочный отель Intercontinental в столице Афганистана произошло 20 января. Атака длилась более 17 часов и была подавлена. По официальным данным, погибли 18 человек, некоторые источники сообщают от 43 жертвах. Министерство внутренних дел страны сообщило, что нападавших было шестеро. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение "Талибан", сообщила Lenta.ru.

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