Китай откроет членам ШОС кредитную линию на сумму около $4,7 млрд

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Китай откроет членам ШОС кредитную линию на сумму около $4,7 млрд10.06.2018
Политика  11:55
Циндао. 10 июня. Kazakhstan Today - Китай откроет членам ШОС кредитную линию на сумму 30 млрд юаней (около $4,7 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета лидеров государств ШОС в расширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей ряда международных организаций, передает Kazakhstan Today.

"Необходимо умножить мощь, сплоченность и силу взаимного доверия, важно в полной мере реализовать Циндаоскую декларацию, план действий по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стран ШОС", - сказал Си Цзиньпин, добавив, что все страны объединения должны уважать самостоятельный путь развития, учитывать ключевые интересы друг друга, укреплять взаимопонимание, усиливать гармонию и сплоченность, "наращивать цементирующую и притягательную силу организации".

"Нужно заложить прочную основу для обеспечения совместного мира и безопасности, важно активно выполнять программу сотрудничества стран ШОС по борьбе с тремя силами зла [терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом] на 2019-2021 годы, продолжать проведение совместных антитеррористических учений "Мирная миссия", укреплять сотрудничество по обороне и безопасности, по информационной безопасности , а также по линии правоохранительных органов", - добавил Си Цзиньпин.

"Китайская сторона в рамках Межбанковского объединения ШОС откроет кредитную линию в размере 30 млрд юаней", - отметил он также. Глава государства добавил, что Китай намерен активизировать взаимодействие со странами ШОС в сфере законодательства для продвижения торгово-экономического сотрудничества.

Сотрудничество остается ведущей тенденцией в мире, несмотря на проводимую некоторыми политику односторонних действий и протекционизма, подчеркнул Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.
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