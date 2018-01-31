Мажилис одобрил ратификацию Протокола о применении положений договора о присоединении КР к договору о ЕАЭС

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты палаты одобрили законопроект о ратификации Протокола о применении отдельных положений договора о присоединении Кыргызстана к договору о ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Протокол подлежит ратификации в соответствии с законом "О международных договорах". Его реализация повлечет за собой уменьшение норматива распределения сумм ввозных таможенных пошлин, но позволит обеспечить равный подход, стабильное распределение и зачисление пошлин в бюджеты государств ЕАЭС, отметил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

"Предполагаются условные потери республиканского бюджета. Они составили 1,8 млрд тенге в 2017 году, а в последующие годы, с учетом инфляции, составят 1,9 млрд тенге - в 2018 году и 2 млрд тенге в 2019 году", - сказал Сулейменов.

Он уточнил, что республиканская бюджетная комиссия дала положительное заключение по данному законопроекту.

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