Мажилис во втором чтении одобрил поправки по вопросам деятельности организаций по защите прав ребенка

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты во втором чтении одобрили законодательные поправки по вопросам деятельности организаций по защите прав ребенка, передает Kazakhstan Today.





Новшествами, в частности, уточняется перечень таких организаций, формируются законодательные основы для создания и функционирования центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба палаты.





Также предлагается вывести в отдельные части в статьях УК РК 120 (Изнасилование) и 121 (Насильственные действия сексуального характера) преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, с увеличением срока наказания. Статья 123 УК РК (Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера) дополнена новой частью, устанавливающей наказание за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера.

Вместе с тем из УК РК исключается норма, касающаяся наказания родителей и других лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, за все деяния, совершенные несовершеннолетними, с переносом их в КоАП.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства