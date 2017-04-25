МИД Казахстана ожидает участия всех сторон на переговорах по Сирии 3-4 мая

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел Казахстана ожидают, что в запланированных на 3-4 мая переговорах по сирийскому вопросу примут участие все стороны, сообщил вице-министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент агентства.

"Если любая одна из сторон не приедет, то уже полноценных переговоров не будет", - отметил вице-министр в беседе с журналистами в кулуарах заведания правительства, уточнив, что в число сторон переговоров входят представители правительства и оппозиции Сирии, а также страны-гаранты.

По его словам, в МИД РК надеются, что "переговоры в Астане будут на высшем уровне".

Тлеуберди уточнил, что у ведомства нет информации о том, что все стороны перегоров окончательно подтвердили участие.

Напомним, в рамках Астанинского процесса в столице Казахстана с января 2017 года проходят переговоры по сирийскому вопросу. По данным МИД РК, следующая встреча на высоком уровне по Сирии пройдет в Астане 3-4 мая.

По словам заместителя министра иностранных дел РК Акылбека Камалдинова, в ходе переговоров "пока не было важнейших прорывов, но Астанинский и Женевский процессы привели к заключению режимов прекращения огня и боевых действий".

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