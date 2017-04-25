Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 апреля 2017
  • 15
  • :
  • 19
Все области
26º Солнечно
днем 29º    ночью 19º
17:00
.
Aнонс

МИД Казахстана ожидает участия всех сторон на переговорах по Сирии 3-4 мая25.04.2017
Политика  11:36

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел Казахстана ожидают, что в запланированных на 3-4 мая переговорах по сирийскому вопросу примут участие все стороны, сообщил вице-министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент агентства.

"Если любая одна из сторон не приедет, то уже полноценных переговоров не будет", - отметил вице-министр в беседе с журналистами в кулуарах заведания правительства, уточнив, что в число сторон переговоров входят представители правительства и оппозиции Сирии, а также страны-гаранты.


По его словам, в МИД РК надеются, что "переговоры в Астане будут на высшем уровне".

Тлеуберди уточнил, что у ведомства нет информации о том, что все стороны перегоров окончательно подтвердили участие.

Напомним, в рамках Астанинского процесса в столице Казахстана с января 2017 года проходят переговоры по сирийскому вопросу. По данным МИД РК, следующая встреча на высоком уровне по Сирии пройдет в Астане 3-4 мая.

По словам заместителя министра иностранных дел РК Акылбека Камалдинова, в ходе переговоров "пока не было важнейших прорывов, но Астанинский и Женевский процессы привели к заключению режимов прекращения огня и боевых действий".
Просмотров: 1843
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
25.04.2017   13:09
Казахстан призывает к сокращению военных расходов
25.04.2017   11:36
МИД Казахстана ожидает участия всех сторон на переговорах по Сирии 3-4 мая
25.04.2017   10:59
Трамп выразил заинтересованность в расширении казахстанско-американских отношений
23.04.2017   23:27
Назарбаев пригласил Эмира Катара на саммит ОИС
21.04.2017   15:23
Определена повестка июньского саммита ШОС в Астане
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика