Минздрав планирует до конца года принять законопроект по ценовому регулированию лекарств в розничной сети

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today -Как сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания правительства РК министр здравоохранения Елжан Биртанов, на сегодняшний день концепция законопроекта по ценовому регулированию лекарств в розничной сети уже разработана.

"Завтра мы начинаем обсуждение концепции. Сначала - на общественном совете при Министерстве здравоохранения, затем - на базе национальной палаты предпринимателей, в СМИ. Этот законопроект должен пройти все циклы обсуждения в обществе. В парламент планируется направить его осенью этого года", - сказал Е.Биртанов.

В Министерстве здравоохранения планируют принять законопроект до конца 2017 года, а с 1 января 2018 года зафиксировать предельные цены на все лекарственные средства в розничной торговле.

Е.Биртанов также сообщил, что Министерством здравоохранения разработана новая модель амбулаторно-лекарственного обеспечения. Данная модель призвана системно решить все проблемные вопросы по бесплатному обеспечению лекарствами льготной категории населения. В соответствии с новой моделью впредь единый дистрибьютор будет полностью по всей стране отвечать за своевременные доставку, выдачу и учет лекарственных препаратов, информирует портал премьер-министра.

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