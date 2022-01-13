Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - уточняется в сообщении, пишет РИА Новости.
Сердюков подчеркнул, что оперативное развертывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.
Он добавил, что "после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России".
Напомним: в начале года в Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия, сообщили в МИД РК.
В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки.