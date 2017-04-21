На Астанинском саммите в июне завершится процесс принятия Индии и Пакистана в ШОС

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - На Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне текущего года планируется принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов сегодня в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"На заседании совета глав государств-членов ШОС в июле 2005 года в Астане, Индия и Пакистан получили статус государств-наблюдателей. В ходе предстоящего саммита ШОС мы впервые станем свидетелями завершения процесса расширения нашей организации на данном этапе. Уверен, что подписание решения о завершении процедур приема Индии и Пакистана в полноправные члены откроет совершенно новый этап развития и многопрофильного сотрудничества, положит начало определению новых горизонтов всестороннего взаимодействия на пространстве ШОС, укрепит международное влияние и авторитет организации", - сказал К. Абдрахманов, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, он выразил надежду, что "в ближайшем будущем государства-члены также в положительном ключе рассмотрят заявки Ирана и других партнеров на получение полноправного членства, а также статуса страны-наблюдателя".
Как сообщалось ранее, в начале апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял руководителей делегаций, прибывших в Астану на 12-ю Встречу секретарей советов безопасности стран ШОС. Н. Назарбаев заявил о том, что на Астанинском саммите ШОС планируется принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, что придаст дополнительный импульс укреплению сотрудничества в Азии.
"Необходимо расширить сотрудничество ШОС с международными и региональными структурами - ООН, ОДКБ, СВМДА. Мы полагаем, что это также повлияет на дальнейшее развитие организации", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 2017-2018 годов, вносит существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности. В частности, отмечаются усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса.
Просмотров: 2801
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter