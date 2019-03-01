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Назарбаев и Путин подвели итоги сотрудничества Казахстана и России в 2018 году

29.12.2018, 15:39 15809
Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2018 году, отметив положительную динамику развития казахстанско-российских связей по широкому спектру направлений.

Президенты также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в российско-украинских отношениях.

Лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и пожелали народам Казахстана и России мира и процветания.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны, отметили в пресс-службе главы государства.

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