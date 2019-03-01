Назарбаев и Путин подвели итоги сотрудничества Казахстана и России в 2018 году

"Я без малого год здесь и могу с уверенностью сказать, что по многим направлениям Казахстан действительно добился очень впечатляющего прогресса. И то, что в вашей стране реализуется по линии борьбы с коррупцией и выстраиванию здоровой государственной системы управления - это тоже большое достижение. Есть чему гордиться, есть чему поучиться другим соседям".