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Назарбаев предложил подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС10.06.2018
Политика  11:37
Циндао. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономики наших стран, передает Kazakhstan Today.

"В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи, нам надо подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономики наших стран. Центробанки наших стран после саммита сегодняшнего в Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующих дорожных карт", - отметил президент Казахстана.

"Уверен, что итоги нынешнего заседания послужат дальнейшему развитию организации уже в восьмистороннем формате со вступлением Индии и Пакистана в ходе астанинского саммита ШОС. Уважаемые коллеги, хотел бы остановиться на следующих аспектах нашего сотрудничества: во-первых, стратегическим приоритетом ШОС должно оставаться укрепление политического диалога и доверия, обеспечение безопасности и развитие на пространстве нашей организации. В этой связи мы выступаем за последовательную реализацию принятого нами договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС", - заявил Глава государства на саммите.

"Подписываемый нами сегодня план действия на 2018-2022 годы по реализации положения договора станет дорожной картой на этом пути. Во-вторых, совокупная мощь трехмиллиардного человеческого пространства наших стран стоит использовать для активизации экономического сотрудничества в ШОС - здесь есть большое поле деятельности. Важно обеспечить переход к реализации торговых инвестиционных проектов между нашими странами с двухстороннего на многосторонний уровень. Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов", - отметил Н. Назарбаев, сообщает Казинформ.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Бишкеке.

В структуре ШОС есть также страны-наблюдатели: Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка, сообщает ТАСС.
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