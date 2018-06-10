Назарбаев предложил проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин - Астана - Москва - Берлин

Циндао. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) реализовать проект Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ) в ходе 18-го заседания Совета глав государств - членов ШОС в Циндао, передает Kazakhstan Today.
"Таким проектом может стать реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин. Осуществление данных проектов объединит перспективный формат взаимодействия ШОС - ЕАЭС (Евразийский экономический союз), а в будущем, надеемся, и ЕС", - подчеркнул Н. Назарбаев.
Кроме того, президент Казахстана рассказал о запуске Международного финансового центра "Астана", который воплотит в себе лучшие модели ведущих мировых финансовых центров и окажет положительное влияние на экономику Казахстана и развитие финансовой системы всех стран ШОС.
Для качественного экономического роста Н. Назарбаев предложил реализовать инфраструктурные "мегапроекты", которые должны обеспечить мощный мультипликативный эффект и позволят задействовать научный, финансовый и человеческий потенциал государств - членов ШОС, сообщили в пресс-службе президента.
Просмотров: 2355
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter