Назарбаев предложил проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин - Астана - Москва - Берлин

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Назарбаев предложил проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин - Астана - Москва - Берлин10.06.2018
Политика  15:32
Циндао. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) реализовать проект Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ) в ходе 18-го заседания Совета глав государств - членов ШОС в Циндао, передает Kazakhstan Today.

"Таким проектом может стать реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин. Осуществление данных проектов объединит перспективный формат взаимодействия ШОС - ЕАЭС (Евразийский экономический союз), а в будущем, надеемся, и ЕС", - подчеркнул Н. Назарбаев.

Кроме того, президент Казахстана рассказал о запуске Международного финансового центра "Астана", который воплотит в себе лучшие модели ведущих мировых финансовых центров и окажет положительное влияние на экономику Казахстана и развитие финансовой системы всех стран ШОС.

Для качественного экономического роста Н. Назарбаев предложил реализовать инфраструктурные "мегапроекты", которые должны обеспечить мощный мультипликативный эффект и позволят задействовать научный, финансовый и человеческий потенциал государств - членов ШОС, сообщили в пресс-службе президента.
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