Назарбаев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате оползня в Китае

Астана. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах в результате оползня, случившегося 24 июня текущего года в провинции Сычуань.

"В этот трудный час от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, семьям и родным погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.

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