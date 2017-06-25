Назарбаев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате оползня в Китае

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Назарбаев выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате оползня в Китае25.06.2017
Политика  14:07

Астана. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах в результате оползня, случившегося 24 июня текущего года в провинции Сычуань.


"В этот трудный час от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, семьям и родным погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.
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