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Назарбаев встретился с исполнительным директором компании Calatrava Grace Corporation15.01.2017
Политика  23:07

Абу-Даби. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с исполнительным директором компании Calatrava Grace Corporation Майклом Калатравой, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества компании с нашей страной. В частности, главе государства презентовали проекты, реализация которых планируется в Астане", - говорится в сообщении.

Calatrava Grace Corporation является инвестором, обладающим возможностью вкладывать вместе со своими клиентами в глобальные проекты в сфере недвижимости на сумму до 100 млн долларов за одну транзакцию. На сегодняшний день портфолио компании насчитывает 340 проектов в 32 странах с общей площадью 1,9 млн кв. м.
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