Нигматулин обсудил с послом Китая в Казахстане вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

Астана. 8 января. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Казахстане Сяо Чжана, передает Kazakhstan Today.





Как подчеркнул в ходе беседы Нурлан Нигматулин, сегодня благодаря личной дружбе и регулярным контактам лидеров Казахстана и Китая Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина двустороннее взаимодействие вышло на уровень стратегического партнерства.





По словам председателя мажилиса, особый характер казахстанско-китайских отношений продемонстрировали исторические государственные визиты президента Казахстана в Китай в июне 2018 года и председателя КНР в нашу страну в 2013 году, когда было инициировано создание глобального проекта Экономического пояса Шелкового пути.





Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на результатах совместной работы по сопряжению программ "Нурлы жол" с китайским проектом "Один пояс, один путь". В их числе - крупные инфраструктурные проекты сухой порт Хоргос, порт Актау, новый железнодорожный коридор "Казахстан - Туркменистан - Иран", международный транзитный коридор "Западная Европа - Западный Китай" и другие.





Как отметил в свою очередь посол Китая Сяо Чжан, наступивший 2019 год будет очень важным и насыщенным для дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства.





Отметив динамичный характер развития казахстанско-китайских отношений, Сяо Чжан подчеркнул, что сопряжение программ "Нурлы жол" и "Один пояс, один путь" реализуется успешно именно благодаря мудрому руководству лидеров Казахстана и Китая. По словам дипломата, сейчас выполняется 55 крупных инвестиционных индустриальных проектов и в нынешнем году планируется запустить ряд новых проектов.

Среди перспективных направлений посол Китая в Казахстане также назвал культурно-гуманитарное сотрудничество, туризм.





Спикер мажилиса выразил уверенность и в важности развития казахстанско-китайского межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений. Как отметил Нурлан Нигматулин, практический интерес представляет опыт китайских парламентариев законодательного обеспечения проводимой в Китае, прежде всего реформы инновационного развития, а также экономических преобразований.





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