Общественная комиссия рекомендует президенту РК вручить представителям СМИ две премии и два гранта

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - В Астане прошло заседание Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности президента РК в области средств массовой информации в 2018 году, передает Kazakhstan Today.

Открывая заседание, государственный секретарь РК, председатель комиссии Гульшара Абдыкаликова поздравила представителей СМИ с наступающим профессиональным праздником - Днем работников связи и информации, сообщила пресс-служба Акорды.

"Насыщенный характер происходящих в стране и за ее пределами событий обуславливает высокую востребованность и особую роль отечественных СМИ в объективном освещении государственной политики и курса реформ в Казахстане. В век всеобщей информатизации достоверная и объективная информация представляет собой одну из главных ценностей. СМИ являются ее генератором и дистрибьютером в современном мире. Государство, глубоко осознавая роль СМИ в условиях информационной эпохи, оказывает всестороннее содействие казахстанским средствам массовой информации, поддерживая творческие начинания и устремления одаренных журналистов, постоянно совершенствующих свой профессиональный уровень и мастерство", - подчеркнула госсекретарь.

По информации пресс-службы, в текущем году на рассмотрение Общественной комиссии было выдвинуто 61 представление, в том числе 47 в отношении журналистов, 14 - творческих коллективов. При этом 25 представлений были направлены печатными изданиями, 36 - электронными СМИ, телекомпаниями и телеканалами.

В ходе заседания Общественной комиссии был отмечен высокий уровень журналистских материалов, а также вклад представителей медийного сообщества в освещение важнейших общественно-политических и социально-экономических аспектов развития Казахстана.

По итогам обсуждения Общественная комиссия открытым голосованием единогласно постановила рекомендовать главе государства присудить две премии, вручить два гранта представителям СМИ и объявить Благодарность президента четырем творческим коллективам.

В заседании приняли участие члены Комиссии - представители республиканских средств массовой информации, творческих союзов, общественных объединений журналистов и заинтересованных государственных органов.

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