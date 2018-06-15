Парламент одобрил предложение президента о направлении военнослужащих Казахстана для участия в миссиях ООН

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на совместном заседании палат парламента депутаты одобрили предложение президента РК Нурсултана Назарбаева направить военнослужащих Казахстана для участия в миссиях Организации Объединенных Наций (ООН), передает Kazkahstan Today.
"Вношу предложение о направлении офицеров Вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в составе до 40 человек: в миссии ООН на Ближнем Востоке, в состав вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре, в группы наблюдателей ООН в Индии и Пакистане, в состав временных сил ООН в Ливане, в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре", - зачитал предложение президента министр обороны РК Сакен Жасузаков.
Кроме того, глава государства предложил направить до 120 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана для участия в миссии Временных сил ООН в Ливане и в составе подразделения Вооруженных сил Индии.
Депутаты поддержали данное предложение.
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