Парламент принял поправки в некоторые законодательные акты по вопросам интеллектуальной собственности

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Сенат парламента РК рассмотрел во втором чтении и принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности", передает Kazakhstan Today.

Целями документа являются: дальнейшее совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности, упрощение процедуры регистрации ее объектов, устранение правовых пробелов, а также исключение норм, создающих административные барьеры в сфере охраны интеллектуальной собственности.

Документом вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов.

Вводится институт компенсации вместо возмещения ущерба при нарушении прав на товарные знаки. Предлагается определять размер устанавливаемой судом компенсации, которую правообладатель вправе требовать взамен возмещения ущерба в случаях нарушения его прав, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных товаров.

Вводится новая норма об обязательном опубликовании заявок на товарные знаки с момента их поступления в экспертную организацию.

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