Паспорта на основе латинской графики начнут выдавать в Казахстане в 2021 году

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Паспорта и удостоверения личности на основе латинской графики начнут выдавать в Казахстане в 2021 году, передает Kazakhstan Today.

На сайте Электронного правительства опубликован проект Плана мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

В частности, план предусматривает обеспечение выдачи паспортов, удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики в 2021-2025 годы.

Ответственным за этот пункт является Министерство внутренних дел. Дополнительных средств не предусматривается.

Кроме того, одним их пунктов плана является разработка программы конвертера и IT-приложения для текстового перекодировщика на латиницу. Разработка будет вестись в 2018 году, на что предусматривается 54,6 млн тенге. Ответственно за это Министерство культуры и спорта.

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