Переход Казахстана на латиницу не ущемляет прав русскоязычного населения - глава МИД РФ

Москва. 16 января. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции в Москве прокомментировал переход Казахстана на латиницу, передает Kazakhstan Today.





"У нас очень добрые отношения, в том числе и с Казахстаном. Как вы знаете, Казахстан - одна из самых частых переговорных площадок. Президенты стран встречаются несколько раз в год, регулярно общаются по телефону. И мы с единых позиций выступаем о дальнейшем строительстве Евразийского экономического союза, как участники этого объединения. Да, в Казахстане принимаются решения, которые, в частности, предусматривают переход на латиницу казахского языка. Это решение наших казахских друзей. И одновременно мы не видим каких-либо решений, которые будут как-то ущемлять русский язык, ущемлять права русскоязычного населения Казахстана", - сказал Сергей Лавров.





Глава МИД РФ отметил, что для России вопросы обеспечения прав и интересов соотечественников, проживающих в соседних странах, являются приоритетными.





Эти вопросы на повестке дня с Казахстаном и со всеми другими странами, где, включая не только пространство СНГ, но и страны Европы, Америки, других регионов, где наши соотечественники проживают, являются приоритетом номер один", - заявил он.





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