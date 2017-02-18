Первый cаммит ОИС по науке и технологиям пройдет 10-11 сентября в Астане

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Первый cаммит ОИС по науке и технологиям пройдет 10-11 сентября в Астане18.02.2017
Политика  15:34

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - 17 февраля 2017 года в Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Акылбека Камалдинова с аккредитованными в Казахстане главами дипломатических миссий государств-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), сообщает пресс-служба МИД РК.

На встрече иностранным дипломатам рассказали о ходе подготовки к первому Саммиту ОИС по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10-11 сентября 2017 года, передает Kazakhstan Today.

Инициатива созыва cаммита была озвучена президентом Казахстана на 13-м Саммите ОИС в Стамбуле в апреле 2016 года. Она направлена на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития собственного научного и технологического потенциала.

В МИД пояснили, что на Астанинский саммит ОИС приглашаются все государства-члены ОИС (55 стран), государства-наблюдатели и представители ряда других международных и региональных организаций. Ожидается, что 10 сентября участники саммита примут участие в церемонии закрытия Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

Казахстан с 1995 года является членом ОИС. В 2011-2012 годах республика председательствовала на 38-й сессии СМИД ОИС, в ходе которой инициировала создание Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), штаб-квартира которой находится в Астане.
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