Под председательством Казахстана в Совбезе ООН впервые прошли министерские дебаты по Афганистану и Центральной Азии

Нью-Йорк. 20 января. Kazakhstan Today - Под председательством Казахстана в Совете безопасности ООН впервые прошли дебаты министерского уровня на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития", передает Kazakhstan Today.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и членов СБ ООН, а также генеральный секретарь ООН и заместитель министра иностранных дел Афганистана, сообщает пресс-служба МИД РК.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в своем выступлении отметил, что президент Нурсултан Назарбаев в Политическом обращении по случаю начала работы Казахстана в СБ ООН "Концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира" выделил семь приоритетных направлений, одним из которых является превращение Центральной Азии и Афганистана в модельную зону мира, сотрудничества и безопасности. В качестве ещё одного приоритета непостоянного членства нашей страны в Совбезе глава государства выделил содействие долгосрочной стабильности и устойчивому миру путем продвижения концепции взаимозависимости безопасности и развития.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил региональные инициативы стран Центральной Азии и Афганистана, в том числе в области управления водными ресурсами, энергетики, инфраструктуры и образования, отметив готовность Организации поощрять такое сотрудничество. Он, в частности, выделил реализуемую в Казахстане инициативу президента Н. Назарбаева по бесплатному обучению в учебных заведениях РК до 1000 молодых афганцев. По мнению генсека ООН, немаловажное значение имеют совместные усилия стран региона по борьбе с трансграничной преступностью, торговлей людьми, наркотрафиком, а также противодействию терроризму, в особенности усилия по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал "ответственный и последовательный подход Казахстана" к продвижению интересов Центрально-Азиатского региона на площадке Совбеза. В то же время он подчеркнул обеспокоенность международного сообщества беспрецедентным ростом производства наркотиков в Афганистане и призвал принять срочные меры по пресечению этой угрозы. По его мнению, ситуация в этой стране требует комплексного подхода региональных государств и мирового сообщества в целом, информирует пресс-служба.

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан подчеркнул, что международное сообщество должно способствовать началу переговоров между правительством Афганистана и талибами, которые игнорируют соответствующие призывы афганского руководства. По его мнению, необходимо совместно работать над тем, чтобы лишить движение "Талибан" ресурсов и изолировать его с тем, чтобы убедить в том, что единственное место, где они могут достичь своих целей, - это стол переговоров.

Как отмечает пресс-служба МИД РК, выступившие в Совбезе главы делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана подтвердили важность экономического содействия Афганистану при одновременном решении вопросов безопасности для достижения долгосрочного мира и стабильности в этой стране. Представители центральноазиатских государств подтвердили свою приверженность укреплению долгосрочного сотрудничества с Афганистаном. Были приведены конкретные примеры успешного углубления и расширения торгово-экономических связей стран региона с Афганистаном.

Итоги министерских дебатов показали, что страны Центральной Азии готовы укреплять сотрудничество с Афганистаном путем расширения взаимодействия и реализации конкретных региональных проектов в транзитно-транспортной, инфраструктурной, торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах. Они подчеркнули, что эту страну следует рассматривать не как угрозу, а в качестве важного и перспективного партнера, имеющего большой нераскрытый потенциал. Представители государств-членов Совбеза положительно оценили усилия Астаны по продвижению мира и стабильности в Афганистане.

По результатам дебатов было принято единогласно одобренное всеми членами Совета безопасности ООН Заявление председателя, которое призывает международное сообщество оказывать поддержку Афганистану через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии. Подобный подход ориентирован на создание в Центральной Азии зоны мира, сотрудничества и процветания как модели, применимой в других регионах.

Просмотров: 6027