Председатель ЕЭК и президент Молдовы договорились о подготовке Меморандума о сотрудничестве

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Председатель ЕЭК и президент Молдовы договорились о подготовке Меморандума о сотрудничестве18.01.2017
Политика  10:21

Москва. 18 января. Kazakhstan Today - Возможности расширения и углубления экономических связей Республики Молдова и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждались на встрече председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна с президентом Молдовы Игорем Додоном. Принято решение о подготовке Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Молдова, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Саркисян заявил, что Евразийская экономическая комиссия заинтересована в восстановлении традиционно позитивных и взаимовыгодных экономических контактов между Республикой Молдова и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его мнению, "развитие делового сотрудничества, создание максимально благоприятных условий для ведения бизнеса, снятие барьеров и синхронизация таможенного режима позволят придать новый импульс экономике наших стран", передает Kazakhstan Today.

"Экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом объективно выгодно для граждан Молдовы, и более 50% из них выступают за более тесную интеграцию с ним", - отметил глава Молдовы. Однако он подчеркнул, что "ставить вопрос - либо сотрудничество с Европой, либо сотрудничество с Евразийским экономическим союзом - неперспективно. Мы, безусловно, должны найти общие интересы и возможности для взаимодействия и с нашими соседями - Европейским союзом, и с нашими друзьями - стратегическими партнерами из Евразийского союза".

Председатель коллегии ЕЭК обратил особое внимание президента Молдовы на то, что принципы деятельности ЕАЭС предусматривают максимальный учет интересов каждого государства - члена Союза.

"Все наши решения на уровне Совета, Межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета принимаются на основе консенсуса. Это заставляет внимательно относиться к экономической ситуации в каждой из стран, искать общие для всех точки роста, сегменты и отрасли экономики, обладающие максимальным интеграционным потенциалом. Особое внимание уделяется в ЕАЭС формированию единого пространства человеческого капитала, решению вопросов о взаимном признании дипломов, равном беспрепятственном доступе к медицинскому обслуживанию", - пояснил Саркисян.

По итогам встречи президент Молдовы и председатель коллегии ЕЭК приняли решение о подготовке Меморандума о сотрудничестве.

"Мы будем готовы подписать этот документ в первом квартале этого года - до конца марта", - отметил Додон, еще раз подчеркнув, что задача меморандума - обменяться информацией, определить области возможного взаимодействия и гармонизировать подходы.

Председатель коллегии ЕЭК поддержал предложение молдавской стороны, заявив, что "подписание меморандума позволит ответить на многие вопросы, которые интересуют сегодня и бизнес, и наших граждан: как мы сможем выстроить торговые взаимоотношения, миграционные потоки, какие режимы будут созданы для граждан, как они будут пересекать границу, устраиваться на работу, комфортно жить в странах ЕАЭС".
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