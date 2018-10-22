Премьер-министр Казахстана обсудил с послом КНР в РК вопросы развития торгово-экономического сотрудничества

Астана. 22 октября.Kazakhstan Today - Сегодня премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в РК Чжаном Сяо, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами в промышленности, машиностроении, транспорте и сельском хозяйстве, а также реализации текущих и новых совместных инвестиционных проектов в различных областях экономики и в сфере высоких технологий, сообщает пресс-служба главы правительства.

Стороны также рассмотрели взаимодействие в рамках реализации сопряжения НЭП "Нурлы Жол" и стратегии "Пояс и путь", ставшего новым драйвером развития отношений между Казахстаном и Китаем.

По данным пресс-службы, в 2017 году Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. Доля КНР в общем объеме товарооборота РК с другими странами составила 17,4% (экспорт - 13,4%, импорт - 27,5%). На январь - август текущего года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил $7251,2 млн, что на 11,3% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос на 5,9% и составил $3753,7 млн. Импорт составил $3498,2 млн.

Среди основных товаров экспорта сельскохозяйственная продукция - $157 млн (доля в экспорте 5%), рост на 48,4% (на $51,2 млн), медь и катоды из меди - $862,4 млн (доля в экспорте 23%), рост на 27,1% (на $183,7 млн), природный газ - $635,7 млн (доля 16,9%), рост в семь раз (на $544,2 млн), ферросплавы - $511 млн (доля 13,6%), руды и концентраты медные - $491,2 млн (доля 13,1%) и нефть сырая $414,7 млн (доля 11%).

Просмотров: 1668