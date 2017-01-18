Москва. 17 января. Kazakhstan Today - Россия рассчитывает на участие США в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане, заявил сегодня в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас готовится встреча в Астане. Считаем правильным пригласить представителей ООН и новой администрации США принять в ней участие", - сказал Лавров, передает Kazakhstan Today.

"Рассчитываем, что новая американская администрация сможет принять это приглашение, что будет представлена своими экспертами на любом возможном уровне. Это будет первый официальный контакт, в ходе которого можно будет начать обсуждать повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии", - подчеркнул глава МИДа.

Он также отметил, что на межсирийских переговорах в Астане нужно договориться о полноправном участии сирийских полевых командиров в политическом процессе, пишет ТАСС

"Судьбу своей страны могут определять только сами сирийцы в рамках всеохватывающего инклюзивного диалога с участием всех без исключения этноконфекссиональных и политических групп этого государства", - сказал также Лавров.

"Внешние игроки, будь то Россия или США, призваны, согласно резолюции ООН, создавать все условия, чтобы такой диалог завязался. Мы добивались ровно этого в течение последнего года, однако не все группы оппозиции были к этому готовы, сказались особые претензии так называемого Высшего комитета по переговорам, который претендовал на то, чтобы единолично представлять всю оппозицию президенту Асаду, и из-за этого саботировал попытки ООН проводить общесирийские переговоры", - отметил Лавров.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что одной из причин пробуксовки переговорного процесса было то, что ООН "приглашала только политических оппозиционеров", большинство из которых эмигранты. "Все сирийские группировки, которые приглашались на переговоры по линии ООН, - это политические деятели, эмигранты или не эмигранты", - сказал он.

По его словам, в этих переговорах не хватало участия тех, кто "реально определяет ситуацию на земле". "Называйте их "вооруженные формирования", "вооруженные группы оппозиции". Теперь, когда Россия и Турция выступили с инициативой вовлечь в процесс переговоров тех, кто противостоит друг другу с оружием в руках, и после этого сирийское правительство подписало соответствующие соглашения с полевыми командирами основной части вооруженной оппозиции, мы сделали очень важный шаг вперед. Одна из задач встречи в Астане - договориться о том, что эти полевые командиры будут участвовать в политическом процессе", - подчеркнул глава российского МИДа.

Проведение межсирийских переговоров в Астане запланировано на 23 января. Состав участников пока не сообщается. Как ожидается, это будут представители сирийской армии и вооруженных групп оппозиции, а в центре внимания окажутся вопросы поддержания режима прекращения огня.

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