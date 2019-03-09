Сенат одобрил ратификацию дополнительного протокола к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна Каспия

Астана. 6 декабря. Kazakhstan Today - На состоявшемся под председательством Касым-Жомарта Токаева заседании сената принял ратификацию дополнительного протокола к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря, передает Kazakhstan Today.





Сенаторы рассмотрели два международных документа. Палатой ратифицирован Дополнительный протокол к Протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.





"Документ предоставляет совместному предприятию дополнительный период разведки сроком на шесть лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на 4 года. Также предусматривается расширение контрактной территории, предусмотренной Соглашением о разделе продукции от 6 июля 2005 года. Принятие данного документа позволит уполномоченным организациям продолжить дальнейшую разведку на контрактной территории структуры Курмангазы (Кулалинская)", - сообщили в сенате.





Кроме того, сенат принял закон "О ратификации Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств - членов Евразийского экономического союза и Протокола о присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств - членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 года".





Соглашение регулирует отношения, связанные с перемещением по таможенной территории Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ, и направлено на реализацию международных обязательств государств - членов ЕврАзЭС по Венской Конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монреальскому Протоколу к нему 1987 года. Принятие документа позволит обеспечить требования по перемещению, экспорту и импорту озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, вытекающие из международных обязательств по охране озонового слоя Земли государствами - участниками ЕврАзЭС.





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