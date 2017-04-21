Сенат принял поправки по вопросам транспорта, использования воздушного пространства и деятельности авиации

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания сената парламента депутаты палаты рассмотрели в двух чтениях и приняли поправки в законодательство по вопросам транспорта, сообщает пресс-служба сената.

Основная цель принятых поправок по вопросам транспорта - обеспечение безопасности на водном, автомобильном, железнодорожном и городском рельсовом транспорте путем совершенствования действующей системы государственного контроля, передает Kazakhstan Today.

Документом вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов. Предусматривается: приведение норм законодательства РК в соответствие с требованиями Международных конвенций по предотвращению загрязнений с судов, по охране человеческой жизни на море и Международного кодекса по охране судов и портовых средств в области повышения охраны морской среды от загрязнений с судов, усиления охраны судов и портовых средств на море, а также обеспечения безопасности морских перевозок; совершенствование государственной системы учета и регистрации маломерных судов путем упрощения процедуры снятия с регистрации несамоходных маломерных судов; закрепление за уполномоченным государственным органом в сфере транспорта функции контроля за обеспечением безопасной эксплуатации и деятельностью на городском рельсовом транспорте; создание эффективного механизма организации деятельности субъектов, использующих подъездные пути для перевозки своей продукции, и правовой основы для организации пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров в иных местах, где осуществляется пропуск через Государственную границу.

Также сегодня, рассмотрев во втором чтении, палата приняла поправки в законодательство по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации.

Целью документа является совершенствование законодательства в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства, а также приведение его в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Закон направлен на усиление контроля и надзора в сфере использования воздушного пространства и деятельности авиации, повышение качества оказываемых услуг и усиление ответственности за обеспечение безопасности полетов.

Документом вносятся изменения и дополнения в восемь законодательных актов, в том числе: Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", "О здоровье народа и системе здравоохранения", Кодекс об административных правонарушениях, а также закон "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" и другие законы.

Уточняется и дополняется компетенция уполномоченного органа в сфере гражданской авиации в части аккредитации иностранных перевозчиков, привлечения некоммерческих организаций, надзора за деятельностью эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, авиационных учебных центров. Предусматриваются нормы, направленные на развитие конкуренции в аэропортах и регламентирования деятельности поставщиков услуг наземного обслуживания воздушных судов. Закрепляется принцип гражданско-военного сотрудничества и координации для гибкого использования воздушного пространства.

Ряд норм направлен на обеспечение авиационной безопасности путем введения программы авиационной безопасности гражданской авиации, закрепления ответственности медицинских экспертов, поставщиков аэронавигационного обслуживания и должностных лиц, а также дифференцирования уровня категорий при сертификационном обследовании. Вводится институт уполномоченного по расследованию.

Наряду с этим усовершенствована системы медицинского освидетельствования авиационного персонала и новый вид сертификации авиационных медицинских центров. Предусмотрены нормы, касающиеся устранения административных барьеров в развитии малой авиации, ведения учета беспилотных летательных аппаратов, разрешений на специальный полет, аренды эксплуатантом воздушного судна.

Документом установлена норма по ограничению до 49% доли участия иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в уставном капитале авиакомпаний в форме акционерного общества.

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