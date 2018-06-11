СМИД ОДКБ утвердил темы заявлений на международных площадках по противодействию терроризму и экстремизму

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Совет министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сегодня в Алматы обсудил проблемы международной и региональной безопасности и возможное использование миротворческого потенциала ОДКБ в интересах ООН. Также на заседании принято Заявление по ситуации вокруг Договора об РСМД, передает Kazakhstan Today.

Заседание СМИД прошло в узком и расширенном составе. Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, сложившуюся ситуацию в зоне ответственности Организации, обменялись мнениями о выполнении положений Коллективных указаний постоянным представителям государств - членов Организации и другим важным вопросам международной жизни. Также СМИД обсудил формирование условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах миротворческой деятельности ООН, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Принят ряд решений, направленных на консолидацию усилий государств - членов ОДКБ на внешнеполитическом направлении в целях реализации превентивных дипломатических мер по нейтрализации негативных тенденций в международных отношениях, угроз стабильности и безопасности. В этой связи представляется очень важным прошедший обмен мнениями о выполнении положений и целесообразности актуализации Коллективных указаний постоянным представителям государств - членов ОДКБ", - сказал, подводя итоги заседания, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Также он отметил, что на заседании СМИД ОДКБ утвержден Перечень тем совместных заявлений в 2018 году, с которыми ОДКБ будет выступать на различных уровнях и площадках, чтобы довести до партнеров консолидированную позицию государств-членов Организации по ряду глобальных вопросов, в том числе рассматриваемых Генеральной Ассамблеей ООН. "В частности, это вопросы противодействия терроризму и религиозному экстремизму, формирования единого и неделимого пространства безопасности, поддержки многосторонней инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе, нераспространенеия оружия массового уничтожения, противодействия незаконной миграции, активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями", - сообщил генеральный секретарь ОДКБ.

Он акцентировал внимание на том, что в Перечень тем также вошли совместные заявления по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, по случаю 70-летия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.

"Кроме того, предполагается представить позиции по вопросам, касающимся Афганистана, усиления позиций ИГИЛ в северных провинциях страны и роста наркоугрозы с территории ИРА", - завил Юрий Хачатуров.

Он также подчеркнул, что в последние годы существенно активизировалось сотрудничество ОДКБ с Секретариатом ООН в миротворческой сфере. В столицах государств-членов ОДКБ прошло согласование проекта совместной (ОДКБ и ООН) Дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН на период 2018 - 2020 годы".

"На состоявшемся заседании СМИД ОДКБ обсуждались вопросы дальнейшей работы с профильными структурами ООН по формированию правовых и организационно-технических условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в глобальной антикризисной деятельности ООН", - проинформировал генеральный секретарь ОДКБ.

Также одобрен План мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ и проект Второго протокола о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе ОДКБ, которые в последующем будут внесены на рассмотрение СКБ ОДКБ.

"Хотел бы также воспользоваться представившейся возможностью и еще раз поблагодарить казахстанскую сторону, лично Кайрата Кудайбергеновича Абдрахманова, за отличную организацию заседания СМИД ОДКБ, теплый и радушный прием и оказанное традиционное казахстанское гостеприимство", - заключил Хачатуров.

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