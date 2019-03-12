Спикер сената раскритиковал правительство из-за необходимости рассмотрения важнейших законопроектов в сжатые сроки

Астана. 20 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента глава верхней палаты Касым-Жомарт Токаев высказал критическое замечание в адрес правительства по поводу сроков внесения законопроектов в сенат, передает Kazakhstan Today.





Спикер отметил, что в повестку сегодняшнего заседания включены проекты важнейших законов, пять из которых разработаны во исполнение послания главы государства. Несмотря на то, что с начала года было достаточно времени для выполнения поручений Елбасы, ряд довольно сложных законопроектов поступил в сенат только в самом конце года. Учитывая важность этих документов, депутаты сената были вынуждены рассмотреть их в короткие сроки, что не способствует качеству принимаемых законов, сообщает пресс-служба палаты.





"Нельзя допускать, чтобы подобная практика касательно сроков представления законопроектов в сенат постоянно повторялась. Обращаю особое внимание правительства на этот вопрос. Правительству необходимо составить предварительный график скоординированной работы с палатами парламента по важным законопроектам", - подчеркнул Токаев.





В ходе заседания сенаторы на основании представления президента освободили от должностей судей Верховного суда Ербола Рахимбекова и Ержана Даулиева в связи с назначением на другую должность, а также Даулена Нуралина в связи с уходом в отставку.





Сенат также ратифицировал Письмо-соглашение между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития относительно поправок к Соглашению о займе № 8156-KZ (Проект развития автомобильных дорог Восток - Запад (участок Алматы - Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между РК и МБРР и Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза.





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