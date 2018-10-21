В Караганде провели школьный конкурс эссе на трех языках, приуроченный ко Дню духовного согласия

Караганда. 21 октября. Kazakhstan Today - В Караганде провели конкурс эссе для школьников на трех языках, приуроченный ко Дню духовного согласия, передает Kazakhstan Today.

Торжественное награждение участников конкурса эссе среди школьников на тему: "Моя страна - страна мира и согласия" прошло в Карагандинской областной специализированной школе "Дарын" 16 октября. Конкурс был приурочен к празднованию Дня духовного согласия, сообщили в областном управлении по делам религий.

По информации ведомства, конкурс проходил на казахском, русском и английском языках.

"Целью конкурса являлось повышение в молодежной среде уровня культуры, развитие ценностей культурного многообразия и межкультурного диалога, профилактика религиозного экстремизма и терроризма, воспитание среди молодежи чувства патриотизма, а также социальная направленность на развитие дружбы и толерантного отношения среди разных национальностей, проживающих в мире и согласии на территории Республики Казахстан", - пояснили в управлении.

К торжественной церемонии награждения победителей учащиеся школы "Дарын" подготовили концертную программу. Победителей и участников конкурса пришли поздравить руководитель управления по делам религий Карагандинской области Нурлан Бикенов, член научно-экспертной группы областной Ассамблеи народа Казахстана, представитель литовского этнокультурного объединения "Литуаника" Вера Матайс и секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов.

Отметим, День духовного согласия в Республике Казахстан отмечается 18 октября с 1992 года. В этот день 26 лет назад в Алматы прошел первый Всемирный Конгресс Духовного согласия, собравший представители различных религий, духовных сословий, ученых и общественных деятелей, занимающихся вопросами духовности. Инициатором такого события. День духовного согласия ежегодно отмечается в Казахстане, а его целью является сплочение нации в традиционных нравственных ценностях.

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