В Казахстане сократят диспропорции в оплате труда госслужащих центра и регионов

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - В Казахстане внедряется новая система оплаты труда госслужащих. С ее помощью в перспективе будет сокращена диспропорция в оплате труда госслужащих центра и регионов. Об этом сообщила заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, передает корреспондент агентства.

"Сегодня оклад служащего зависит исключительно от стажа работы и категории занимаемой им должности. Между тем не учитывается сложность выполняемой работы и эффективность работника. Стимулирующие выплаты в виде премий, как правило, выплачиваются в одинаковом размере", - сказала Шаимова на брифинге.

При этом она отметила, что в результате работы такой системы возникли диспропорции в оплате труда государственных служащих центра и региона, а также работников государственного и частного секторов. Новая система оплаты труда, которая с января 2018 года в пилотном режиме внедрена в четырех госведомствах, предусматривает гарантированный должностной оклад служащего на основе факторно-балльной шкалы, а также бонусы.

В результате, по словам замглавы ведомства, "будут сокращены диспропорции в оплате служащих центра и регионов".

"В настоящее время порядка 90% государственных служащих (88 из 98 тыс.) работают на местах. В ежедневной деятельности они принимают решения, которые влияют на качество жизни населения. Между тем размер их заработной платы значительно отличается от зарплаты работников министерств. К примеру, главный специалист аппарата акимата области в среднем получает на 70% меньше (начисление - 115 тыс. тенге, на руки - порядка 93 тыс. тенге), чем главный эксперт в центре. С внедрением нового механизма разница составит в среднем 10%. Начисление зарплаты главного специалиста аппарата акима по новой системе в среднем составит 210 тыс. тенге, на руки он получит 170 тыс. тенге, в центре - 230 тыс. тенге", - пояснила Шаимова.

Как считают в АДГСПК, это позволит сократить отток кадров из регионов и обеспечить стабильность госаппарата на местах.

Кроме того, как проинформировала зампред агентства, в системе оплаты будет учитываться общий стаж работы на государственной службе и опыт работы на аналогичных должностях.

"К примеру, при переходе главного специалиста канцелярии из одного госоргана в другой его опыт на этой должности будет учтён при начислении заработной платы по новому месту работы. В перспективе при продвижении по службе формирование оклада будет осуществляться с учётом наработанного стажа на нижестоящей должности. В частности, если служащий отработал на должности главного специалиста два года, этот опыт при назначении его руководителем будет засчитан при исчислении оклада", - рассказала спикер.

Помимо этого, по ее словам, новая система оплаты предполагает формирование отдельного бонусного фонда каждым госорганом. Его размер будет прямо пропорционален уровню оценки эффективности деятельности государственного органа по всем направлениям деятельности.

"При таких условиях каждый служащий будет заинтересован в достижении высоких результатов. В настоящее время, премиальные выплаты зависят от наличия экономии у государственного органа. Как правило, это приводит к тому, что служащие районного и сельского уровней практически их не получают. Преимущество новой системы - вместо премиальных выплат к праздникам результативные служащие всех уровней гарантированно получат бонусы по итогам года. Для этого введена система ежегодной оценки деятельности служащих. Крайне важно, что при переходе служащего из одного госоргана в другой за ним сохраняется право получения бонусов", - заключила Шаимова.

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