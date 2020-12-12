В Кызылорде открылся предвыборный штаб партии Nur Otan

Кызылорда. 11 декабря. Kazakhstan Today -11 декабря в кызылординском городском филиале партии Nur Otan состоялось официальное открытие предвыборного штаба, передает Kazakhstan Today.

Участники мероприятия поделились своими планами и целями. Члены штаба также отметили начало планомерной работы в связи с выборами депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан.

Выступая на открытии общественного городского штаба, первый заместитель председателя Кызылординского городского филиала партии Nur Otan, руководитель штаба Шарип Абдрахманов отметил, что 360 партийных активистов, доверенных лиц, наблюдателей, курирующих избирательный процесс, готовы провести соответствующую работу на избирательных участках.

В состав общественного предвыборного штаба, созданного для проведения агитационной работы, входят 16 членов. Нас объединяет общая программа, общая цель. Наш главный лозунг в избирательной кампании - "преодолеем трудности и вместе победим!",- сказал Шарип Абдрахманов.

Напомним, в кызылординской городской избирательной комиссии зарегистрирован партийный список из 34 кандидатов. Из них 28 кандидатов стали победителями праймериз, 6 кандидатов утверждены по квоте филиала партии.

Также были разработаны предвыборные программы городского филиала партии, сгруппированные по 7 приоритетам. Члены штаба отметили, что нацелены на решение проблем населенных пунктов и повышение качества жизни населения.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кызылординского городского филиала партии Nur Otan.

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