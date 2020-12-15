В Кызылординской области кандидаты в депутаты от партии Nur Otan встретились с врачами и педагогами

Кызылорда. 14 декабря. Kazakhstan Today - Кандидаты в депутаты Кызылординского городского маслихата в рамках агитационно-пропагандистской работы проводят встречи со специалистами различных отраслей, передает Kazakhstan Today.

14 декабря Гульнар Жумашева, Аблазим Абдигабит и Айгуль Мусабаева встретились с представителями сферы здравоохранения и образования. Встреча была организована в онлайн-формате. Врачи и педагоги озвучили кандидатам в депутаты предложения и мнения по своим отраслям.

На встрече, проходившей в Zoom, поднимались различные вопросы: по обеспечению жильем работников медицинской сферы, социальной сферы и образования. Также в ходе встречи кандидаты в депутаты рассказали о предвыборной программе партии Nur Otan.

Стоит отметить, что в регионе наряду с приоритетом по программе по обеспечению медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием планируется поэтапный капитальный ремонт 12 объектов образования.

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