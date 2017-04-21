В Тегеране прошло совещание представителей трех стран-гарантов астанинского процесса по прекращению огня в Сирии

Тегеран. 20 апреля. Kazakhstan Today - В рамках международной встречи по Сирии (Астанинский процесс) 18-19 апреля 2017 года в Тегеране прошло совещание экспертов и заседание "совместной группы" трех стран-гарантов астанинского процесса по прекращению огня в Сирии, сообщило Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран.

На встречах, проведенных в Тегеране, делегациями Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Республики Турции были обсуждены проекты документов, предоставленные трем сторонам, в том числе документы, касающиеся режима прекращения огня (объявленного 30 декабря 2016 года в Сирии) и их исполнение, а также обмена заключенными и похищенными, передает Kazakhstan Today.

Делегация экспертов ООН, приняв в качестве наблюдателя участие в трехсторонних совещаниях тегеранской встречи, предоставила ценное специализированное обсуждение и техническое содействие, говорится в сообщении.

На тегеранской встрече обсуждена подготовка к четвертой международной встрече по Сирии, проведение которой намечается 3 и 4 мая 2017 года в Астане. Все делегации согласились провести еще одно экспертное совещание 2 мая, перед заседанием на высоком уровне.

МИД Ирана подчеркнул необходимость одновременно обратить внимание на все аспекты сирийского кризиса: военный аспект и борьбу с терроризмом, политический аспект и поиск политического решения через сирийские соглашения, а также гуманитарный аспект. Ведомство выразило надежду на то, что астанинский процесс и другие международные усилия создадут условия скорейшего завершения сирийского кризиса и продолжат всестороннюю эффективную борьбу с терроризмом.

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