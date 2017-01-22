Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 января 2017
  • 15
  • :
  • 30
Все области
Туман
днем 7º    ночью -1º
17:00
.
Aнонс

В Восточно-Китайском море к спорным островам подошли корабли КНР22.01.2017
Политика  12:21
Токио. 22 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Китайском море к спорным островам Сенкаку (Дяоюйдао), на которые также претендует Япония, подошли три патрульных корабля КНР, сообщила японская береговая охрана.

Китайские корабли пробыли в этом районе около двух часов. Никаких действий в отношении судов КНР японские сторожевики, патрулирующие в этом районе, не предпринимали. В последний раз подобный заход в воды близ Сенкаку (Дяоюйдао) китайские патрульные корабли совершали 8 января.

Территориальные споры по поводу Сенкаку (Дяоюйдао) между КНР и Японией обострились после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. Корабли КНР время от времени появляются вблизи архипелага, периодически совершая демонстративные заходы в прибрежную зону, сообщает ТАСС.
Просмотров: 1571
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
22.01.2017   12:49
Марин Ле Пен считает, что Евросоюз умер
22.01.2017   12:39
В Верховную Раду Украины внесен законопроект об исключительном использовании украинского языка
22.01.2017   12:34
В Астане обозначили главную цель переговоров по Сирии
22.01.2017   12:21
В Восточно-Китайском море к спорным островам подошли корабли КНР
22.01.2017   11:15
Штайнмайер назвал избрание Трампа концом политической эпохи XX века
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика