В Восточно-Китайском море к спорным островам подошли корабли КНР

Токио. 22 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Китайском море к спорным островам Сенкаку (Дяоюйдао), на которые также претендует Япония, подошли три патрульных корабля КНР, сообщила японская береговая охрана.
Китайские корабли пробыли в этом районе около двух часов. Никаких действий в отношении судов КНР японские сторожевики, патрулирующие в этом районе, не предпринимали. В последний раз подобный заход в воды близ Сенкаку (Дяоюйдао) китайские патрульные корабли совершали 8 января.
Территориальные споры по поводу Сенкаку (Дяоюйдао) между КНР и Японией обострились после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. Корабли КНР время от времени появляются вблизи архипелага, периодически совершая демонстративные заходы в прибрежную зону, сообщает ТАСС.
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