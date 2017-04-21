Вступил в силу договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Таджикистаном

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов встретился с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Асловым, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Глава таджикского МИД прибыл в Астану для участия в работе Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. По итогам переговоров министры произвели обмен Грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан. Таким образом, данный договор вступил в силу, передает Kazakhstan Today.

"Казахстан нацелен на дальнейшее углубление и расширение взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном в полном соответствии с Договором о стратегическом партнерстве, подписанным президентами Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном 14 сентября 2015 года", - сказал К. Абдрахманов.

Он подчеркнул, что продвижение интересов Центральной Азии на глобальном уровне является одним из ключевых приоритетов Казахстана на посту непостоянного члена Совета безопасности ООН.

В ходе встречи стороны провели обстоятельные консультации по широкому кругу вопросов казахстанско-таджикского сотрудничества.

Как отметил С. Аслов, Казахстан занимает второе место во внешнеторговом обороте Таджикистана среди стран СНГ. Объем взаимной торговли в 2016 году составил более $670 млн. Несмотря на это, по мнению сторон, имеется значительный нереализованный потенциал.

"В этой связи министры договорились уделить особое внимание совместным инвестиционным проектам, перспективам поставок электроэнергии, сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, транзитного транспорта. Затронуты вопросы рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии, ситуации в сфере безопасности, а также культурно-гуманитарных связей", - проинформировали в пресс-службе МИД РК.

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