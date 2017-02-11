Законопроект по распределению полномочий между ветвями власти внесут в парламент до марта

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Законопроект по распределению полномочий между ветвями власти внесут в парламент до марта10.02.2017
Политика  17:43

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - Законопроект по распределению полномочий между ветвями власти планируется внести в парламент до конца текущего месяца, сообщил сегодня по итогам третьего заседания рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти директор НИИ гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета Толеш Каудыров, передает корреспондент агентства.

"Работа идет. Законопроект до конца месяца уже должен быть внесен в парламент", - сказал Каудыров.

Он также отметил, что рабочая группа насчитала 39 полномочий из 45, которые президент передает правительству и парламенту. "Это мировое событие, когда исполнительная власть отдает по своей воле 39 полномочий", - заявил директор НИИ.

Он также проинформировал, что в ходе заседания были озвучены новые предложения, в том числе было предложено закрепить роль первого президента в тексте Конституции. "Предложения затронули самые разные участки нашей общественно-политической жизни, начиная от выборов, заканчивая полномочиями высших ветвей власти", - сказал также Каудыров.

При этом он уточнил, что законопроект пока "находится в стадии разработки и обсуждения, все наиболее ценные предложения обязательно будут учтены".

В свою очередь ректор Евразийской юридической академии имени Кунаева Омрали Жалаири сообщил, что в рамках законопроекта было предложено уточнить функции прокуратуры, имеющей всеобщий надзор. "Есть предложения сократить некоторые полномочия органов прокуратуры по общему надзору, чтобы они занялись уголовным преследованием", - сказал он.
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