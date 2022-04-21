Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность

Фото: Depositphotos

МОСКВА. 6 АПРЕЛЯ - Государственная дума Российской Федерации на заседании во вторник единогласно приняла в первом чтении проект базового закона "О гражданстве РФ", внесенный президентом Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента в конце декабря прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инициатива направлена на "последовательную реализацию концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы". Как отмечается в пояснительных материалах, изменения, которые были внесены в Конституцию РФ по результатам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года, "более остро поставили вопросы, накопившиеся за прошедшие со дня принятия указанного закона 20 лет", информирует ТАСС

Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей, стать полноценными членами российского общества", - говорится в сопроводительных материалах.

Отмечается, что законодательство в области гражданства не может содержать положения, ограничивающие права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а РФ поощряет приобретение гражданства России лицами без гражданства, проживающими на территории страны.

Упрощенная процедура получения гражданства

Гражданство РФ согласно законопроекту могут получить лица, владеющие русским языком, знающие историю России и основы российского законодательства, обязующиеся соблюдать Конституцию, не представляющие угрозу для безопасности и правопорядка страны.

Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Речь идет о соотечественниках - гражданах бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Гражданство по упрощенной процедуре также смогут получать лица, которые имеют проживающих в РФ близких родственников - граждан России, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Для этих категорий граждан будет не нужна процедура признания их носителями русского языка.

В соответствии с законопроектом российскими гражданами также могут быть признаны лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года. Приобрести гражданство смогут и военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами России.

Полномочия органов власти

В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД РФ и МИД РФ.

Передача полномочий главы государства по принятию решений по вопросам гражданства федеральным органам исполнительной власти сократит срок рассмотрения вопросов гражданства (с одного года в рамках действующего общего порядка приема в гражданство Российской Федерации до трех месяцев) и обеспечит более логичное функционирование системы принятия этих решений", - отмечается в пояснительных материалах.

При этом расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. В частности, к ним могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе "О гражданстве Российской Федерации".



