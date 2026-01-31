Кувейт заинтересован в поставках мясной продукции из Казахстана

Рассказать друзьям

Посольство Казахстана в Кувейте организовало визит представителей казахстанской компании "Eurasia Agro Semey" в Кувейт, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Компания реализует проект по строительству крупнейшего мясоперерабатывающего комбината в Казахстане.





В рамках визита компания "Eurasia Agro Semey" подписала меморандум о сотрудничестве с кувейтской компанией "ALMARAI National Co.". Документ предусматривает намерения сторон по развитию сотрудничества в сфере поставок мясной продукции после ввода предприятия в эксплуатацию в августе 2026 года.





Подписание документа стало важным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кувейтом и направлено на расширение присутствия казахстанской агропромышленной продукции на рынках стран Ближнего Востока.





В период визита также были организованы встречи руководства казахстанской компании с кувейтской компанией "Al-Yasra", крупной торговой группой по дистрибуции продуктов питания, а также "The Sultan Center", одной из крупнейших сетей супермаркетов в Кувейте.





В ходе встреч стороны обсудили перспективы установления взаимовыгодного сотрудничества и возможные форматы поставок казахстанской экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок Кувейта.





"Eurasia Agro Semey" реализует свой проект на территории, исторически связанной с Семипалатинским мясокомбинатом имени Калинина - одним из крупнейших предприятий отрасли советского периода.





В настоящее время компания строит современный высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс, соответствующий международным стандартам и сохраняющий преемственность производственных традиций региона.