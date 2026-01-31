30.01.2026, 19:44 88781

Кувейт заинтересован в поставках мясной продукции из Казахстана

Посольство Казахстана в Кувейте организовало визит представителей казахстанской компании "Eurasia Agro Semey" в Кувейт, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Компания реализует проект по строительству крупнейшего мясоперерабатывающего комбината в Казахстане.

В рамках визита компания "Eurasia Agro Semey" подписала меморандум о сотрудничестве с кувейтской компанией "ALMARAI National Co.". Документ предусматривает намерения сторон по развитию сотрудничества в сфере поставок мясной продукции после ввода предприятия в эксплуатацию в августе 2026 года.

Подписание документа стало важным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кувейтом и направлено на расширение присутствия казахстанской агропромышленной продукции на рынках стран Ближнего Востока.

В период визита также были организованы встречи руководства казахстанской компании с кувейтской компанией "Al-Yasra", крупной торговой группой по дистрибуции продуктов питания, а также "The Sultan Center", одной из крупнейших сетей супермаркетов в Кувейте.

В ходе встреч стороны обсудили перспективы установления взаимовыгодного сотрудничества и возможные форматы поставок казахстанской экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок Кувейта.

 "Eurasia Agro Semey" реализует свой проект на территории, исторически связанной с Семипалатинским мясокомбинатом имени Калинина - одним из крупнейших предприятий отрасли советского периода.

В настоящее время компания строит современный высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс, соответствующий международным стандартам и сохраняющий преемственность производственных традиций региона.
 
30.01.2026, 19:59 86696

Казахстан представил энергетические приоритеты и реформы на Афинском энергетическом саммите

Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин принял участие в международном форуме Athens Energy Summit - 2026, который собрал свыше 3000 представителей государственных органов, энергетических компаний, международных организаций, аналитических центров и дипломатических кругов. Среди участников - представители Министерства окружающей среды и энергетики Греции, Европейской комиссии, Международного энергетического агентства, а также руководители ведущих энергетических компаний и профильных ассоциаций, сообщает МИД РК.

В своем выступлении посол подчеркнул, что энергетика является ключевым элементом устойчивого развития Казахстана и важной составляющей глобальной энергетической безопасности. Он отметил, что Казахстан последовательно выступает за стабильность и предсказуемость мировых энергетических рынков, а также остается надежным и ответственным партнером для Европы в условиях растущих геополитических и климатических вызовов.

Тимур Султангожин проинформировал участников, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая обозначил приоритетные направления модернизации энергетической политики страны. В их числе - развитие традиционной угольной и газовой генерации, рациональное использование водных ресурсов, а также диверсификация маршрутов экспорта энергоресурсов, включая продвижение Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры. Посол подчеркнул, что устойчивость и защищенность энергетических объектов имеют критическое значение для сохранения бесперебойных поставок и стабильности международных рынков.

Отмечалось, что Казахстан занимает ведущие позиции в мире по запасам и добыче угля, а также по производству урана, активно развивает возобновляемые источники энергии и приступил к реализации проектов в сфере атомной энергетики. Страна также придает приоритетное значение цифровизации энергетической инфраструктуры и развитию трансграничной транспортной связанности как фактору укрепления региональной и глобальной энергетической устойчивости.

В ходе выступления посол проинформировал участников форума о масштабных политических и экономических реформах, реализуемых в Казахстане, направленных на укрепление институциональной устойчивости, технологическую модернизацию и формирование справедливой и сбалансированной экономической модели.

В завершение Тимур Султангожин выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества в энергетической сфере, подчеркнув, что Казахстан рассматривает Грецию как важного партнера на пространстве Европейского Союза и Восточного Средиземноморья.
 
30.01.2026, 19:54 87221

В Казани обсудили развитие казахской национально-культурной автономии и планы на 2026 год

Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков встретился с активистами Региональной общественной организации "Национально-культурная автономия казахов Татарстана "Казахстан", сообщили в МИД РК.

Казахский дипломат поздравил председателя Кусаина Исмагулова с назначением, отметив его многолетний опыт и личный вклад в укрепление межнационального согласия в республике. В ходе встречи стороны обсудили деятельность организации, вопросы сохранения родного языка, проведения курсов обучения игры на домбре и наметили план мероприятий на 2026 год, в том числе по совместному проведению культурно-гуманитарных мероприятий.

Подчеркнута ключевая роль Сагита Джаксыбаева в становлении автономии казахов и создания Ассоциации национально-культурных организаций республики, в которой он руководил с 1993 по 2007 годы, и важность организации по увековечиванию его имени.

В ходе встречи также было отмечено, что особую значимость в объединении казахских диаспор приобретает деятельность фонда "Отандастар", содействующий сохранению национальной идентичности казахов за рубежом на основе укрепления культурно-гуманитарных связей.
 
30.01.2026, 19:49 88361

Испанским парламентариям представлен курс конституционных реформ Казахстана

Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с председателем комитета по экологическому переходу сената Хосе Анхелем Алонсо и членом комитета Ракель Мараньон, сообщает МИД РК.

В ходе переговоров собеседники обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по укреплению межпарламентских связей между Казахстаном и Испанией. Испанская сторона выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с Казахстаном и подчеркнули важную роль межпарламентского взаимодействия в углублении казахско-испанских отношений.

Посол проинформировал о ключевых приоритетах социально-экономического развития Казахстана и предстоящих конституционных реформах, озвученных президентом Касым-Жомартом Токаевым. Представители испанского сената дали положительную оценку данным инициативам, отметив их направленность на укрепление институциональных основ и модернизацию политической системы страны.

Отдельное внимание было уделено вопросам энергетической повестки, включая обеспечение устойчивого развития энергетического сектора, процессы энергоперехода, повышение энергоэффективности и внедрение современных технологических решений. Также был отмечен интерес Испании к развитию диалога с Казахстаном в энергетической сфере и представлен опыт страны в области "зеленой" энергетики и укрепления энергетической безопасности.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение совершенствовать практические механизмы взаимодействия в обозначенных направлениях и договорились продолжить работу по выработке совместных инициатив.
 
30.01.2026, 13:30 102216

В Мехико отметили Всемирный день тюркских языков

В столице Мексики состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню тюркских языков, организованное Институтом имени Юнуса Эмре в Мексике при участии дипломатических представительств тюркских государств - Казахстана, Турции и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков, а также послы Турецкой Республики и Азербайджанской Республики Мурат Салим Есенли и Сеймур Фаталиев.

В своем выступлении посол Казахстана А.Турганбеков подчеркнул, что тюркские языки являются неотъемлемой частью общего историко-культурного наследия тюркских народов и важным фактором сохранения их самобытности и духовной идентичности.

Особое внимание А.Турганбеков уделил возрастающей роли гуманитарного и культурного сотрудничества между тюркскими государствами, а также деятельности Организации тюркских государств (ОТГ) как ключевой платформы для сохранения и популяризации тюркских языков и культуры. Посол отметил активный вклад Казахстана в реализацию инициатив ОТГ, направленных на укрепление культурных связей и расширение международного диалога тюркского мира со странами Латинской Америки.

В рамках мероприятия состоялась лекция профессора, доктора наук Мехмета Неджати Кутлу на тему развития и взаимосвязи тюркских языков. В ходе своего выступления профессор подробно рассказал об истории происхождения тюркских языков, их прото-тюркских корнях, уходящих к орхоно-енисейским письменным памятникам, ставшим одними из первых зафиксированных источников тюркской письменной традиции.

Кроме того, М.Неджати Кутлу отметил значимость Всемирного дня тюркских языков, который отмечается 15 декабря и был учрежден решением генеральной конференции ЮНЕСКО, принятом в ноябре 2025 года в Самарканде. Профессор подчеркнул, что данная инициатива способствует укреплению языкового и духовного единства тюркского мира, а также созданию условий для расширения взаимного общения народов тюркских стран и их культурной интеграции.
 
30.01.2026, 13:20 102606

В Вашингтоне обсудили вопросы сотрудничества с США в сфере ядерной энергетики

В столице США прошел Nuclear Fuel Supply Forum, организованный при поддержке АО "НАК "Казатомпром" и прошедший на площадке Nuclear Energy Institute - ведущей отраслевой организации США в сфере политики и технологий коммерческой ядерной энергетики, сообщает пресс-служба МИД.

В мероприятии приняли участие посол Республики Казахстан в США Магжан Ильясов и главный директор по коммерции АО "НАК "Казатомпром" Владислав Байгужин.

Форум был посвящен обсуждению актуальных вопросов и перспектив развития глобального ядерного топливного цикла, а также обеспечению устойчивости и надежности поставок данного стратегического сырья.

В своем выступлении посол отметил высокий уровень казахско-американских отношений, которые в текущем году отмечают 35-летие со дня установления. Он подчеркнул роль Казахстана как крупнейшего в мире производителя урана, на долю которого приходится около 40% мировой первичной добычи, а также его значение как одного из основных поставщиков на рынок США.

Кроме того, в рамках форума Владислав Байгужин представил обзор текущего положения компании на мировом рынке урана и обозначил ее долгосрочные планы и приоритеты развития.

В работе форума также приняли участие более 100 гостей из США и других стран, включая представителей ключевых сегментов ядерного топливного цикла, государственных органов США и прикладных экспертов.
 
30.01.2026, 13:10 102996

Казахстан и Эфиопия развивают аграрное и торгово-экономическое сотрудничество

Посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев провел встречу с вице-президентом и генеральным менеджером агрокластера MIDROC Нетсанетом Гашайе, сообщает пресс-служба МИД.

Основной целью встречи стало обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, обмена агротехнологиями и укрепления торговых связей между казахстанским бизнесом и крупнейшим инвестиционным холдингом Эфиопии.

Посол Ж.Адильбаев проинформировал собеседника о проводимых конституционных реформах, инициированных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Было отмечено, что текущие политические и экономические преобразования в Казахстане направлены на повышение благосостояния народа и в целом, усиление экономического потенциала страны на международном уровне.

В ходе дальнейшего обсуждения перспектив торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, собеседники обменялись мнением о возможности поставок высококачественной казахстанской пшеницы и удобрений, а также импорта эфиопского кофе, чая и продукции на рынок Центральной Азии и СНГ.

Вице-президент Н.Гашайе ознакомил казахского дипломата с деятельностью агрокластера MIDROC, который является ключевым игроком в экономике Эфиопии, управляющая обширными плантациями и производственными мощностями в сфере агропромышленного комплекса.

В ходе беседы посол Казахстана подчеркнул, что аграрный сектор является приоритетным направлением в отношениях двух стран, отметив стратегическую важность Эфиопии для казахстанских экспортеров, как ворот на рынок Восточной Африки. Кроме того, казахский дипломат предложил рассмотреть возможность визита в Казахстан руководства компании MIDROC в составе эфиопской бизнес-делегации для ознакомления с потенциалом МФЦА, как платформы для инвестиционной деятельности в Казахстане и в Центральной Азии в целом.

Н.Гашайе выразил высокую заинтересованность в изучении казахстанского опыта развития агропромышленного комплекса, в том числе масштабного зернового производства и внедрения цифровых решений в сельском хозяйстве.

В завершение беседы стороны договорились продолжить рабочие встречи для практической реализации обсужденных перспектив сотрудничества.
 
30.01.2026, 12:30 105281

В Берлине обсуждены перспективы двустороннего партнерства между Казахстаном и Германией

В столице Германии состоялся Круглый стол на тему "Новые проекты по добыче сырья в Казахстане: актуальные, реалистичные и финансово осуществимые".

В мероприятии приняли участие более 50 представителей государственных органов ФРГ, научных и экспертных кругов, деловых ассоциаций, а также руководители финансовых учреждений - Deutsche Bank, Commerzbank, KfW и ведущих немецких профильных компаний.

Посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов в своем приветственном слове отметил, что Казахстан на протяжении многих лет является надежным партнером Германии и Европы в сфере энергетического сотрудничества. В условиях глобального энергетического перехода казахстанская сторона рассматривает возможности дальнейшего взаимодействия в сфере поставок критически важных видов сырья, востребованных для достижения целей по декарбонизации мировой экономики. Дипломат подчеркнул, что Казахстан располагает всем необходимым для формирования устойчивых цепочек поставок, включая диверсифицированную минерально-сырьевую базу, развитую инфраструктуру, квалифицированные кадры и промышленный потенциал.

В ходе дискуссии выступили руководитель Германского агентства по ресурсам (DERA) Петер Буххольц, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, исполнительный директор Ассоциации зарубежной горнодобывающей и международной сырьевой деятельности (FAB) Мартин Ведиг. Спикеры обратили внимание на актуальные вызовы в сфере ресурсной безопасности и отметили важность партнерства с Казахстаном, в частности необходимость развития совместных проектов в области переработки сырья, повышения прозрачности поставок и внедрения современных технологий.

В рамках мероприятия были проведены также три тематические сессии, посвященные вопросам добычи и переработки критических сырьевых материалов и финансирования сырьевых проектов. Представители экспертных и деловых кругов подчеркнули взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества по формуле "сырье в обмен на технологии", отметив, что Казахстан располагает благоприятным инвестиционным климатом и эффективной нормативно‑правовой базой для реализации таких инициатив.

Было особо подчеркнуто, что немецкая сторона активно участвует в индустриализации Казахстана, направляя свыше 90% своих инвестиций в перерабатывающий сектор. Такая взаимодополняемость формирует устойчивую основу для дальнейшего укрепления делового партнерства.

Круглый стол продемонстрировал стремление к реализации новых проектов и укреплению стратегического партнерства Казахстана и Германии.

Источник: МИД РК


29.01.2026, 20:09 112666

Казахстан и Марокко укрепляют партнерство в сфере городского развития и культуры

Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы встретилась с мэром Рабата Фатихой Аль-Мудни, сообщает МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации дорожной карты между Астаной и Рабатом на 2024-2027 годы, которая охватывает широкий спектр направлений - от торгово-экономического и экологического взаимодействия до культурных обменов.

Особое внимание собеседники уделили вопросам градостроительства, урбанистики, жилищного строительства, озеленения городов, туризма и внедрения умных технологий. Стороны подчеркнули важность регулярного диалога и организации взаимных визитов для обмена передовым опытом.

Отдельная тема была посвящена взаимодействию в области культуры. Казахстанский дипломат информировала об организации в Рабате масштабного празднования Наурыз с участием Акимата Астаны и казахстанских артистов, в рамках которого марокканская публика может ознакомиться с традициями и бытом казахского народа, насладиться национальной кухней и музыкой.

Фатиха Аль-Мудни высоко оценила динамику двустороннего взаимодействия и проводимые в Казахстане реформы. Мэр Рабата выразила намерение посетить Астану с визитом в этом году для изучения казахстанского опыта и дальнейшего углубления побратимских отношений со столицей Казахстана, установленных в 2023 году.
 
