ЭОС: Экологический общественный союз объявил о наборе волонтёров для осуществления природоохранной инициативы

Общественное объединение ЭОС выиграло грант от посольств Франции и Германии во франко-немецком конкурсе на "лучшую местную инициативу по охране окружающей среды в вашем родном регионе". Проект "Генеральная уборка" получит субсидию размером в 500 евро.

Общество наше ещё, увы, немногочисленно, а работа предстоит большая, поэтому мы объявляем набор волонтерского отряда. Также мы будем рады и посильной финансовой помощи, если у вас нет возможности принять участие в нашей работе лично, но есть желание помочь. Размер гранта, к сожалению, не очень велик, тогда как сделать хочется много", - рассказала председатель Экологического общественного союза Ася Гейдт.

В рамках проекта планируется сбор мусора в горах и его транспортировка на специализированный полигон, закуп перегноя и компостного субстрата и частичная засыпка мест снятия плодородного слоя земли. Также в планах засеять поврежденную почву семенами трав и проконтролировать их рост, чтобы предотвратить процессы дальнейшей эрозии (разрушения) почвы.





Мы порассуждали и решили: лучшее, что мы пока можем сделать на своём уровне, - это вывезти мусор с гор и попытаться восстановить нарушенные кражей чернозема земли. На видео - выбранный нами участок, находящийся, в общем, на грани экологической катастрофы", - поделились организаторы проекта.

Следить за продвижением проекта, а также подать заявку на участие в его осуществлении можно в инстаграм-аккаунте общественного объединения @eco_union.kz

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства