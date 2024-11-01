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1. "Операция "Volt Typhoon" ("Вольт Тайфун") - политический фарс, разыгранный США: отчет





Китайские агентства по кибербезопасности в понедельник опубликовали результаты расследования того, как правительство США и спецслужбы провели операцию под чужим флагом с целью "ввести в заблуждение и оскорбить другие страны", внедрив вредоносное программное обеспечение в американские IТ-устройства, предназначенные для установки в сетевую инфраструктуру других стран.





Мы решили опубликовать этот отчет с целью дальнейшего раскрытия информации о кибершпионских операциях, нацеленных на Китай, Германию и другие страны, которые были запущены правительством США, спецслужбами и странами Five Eyes nations" - говорится в отчете, опубликованном совместно Национальным центром реагирования на компьютерные вирусы Китая, Национальной инженерной лабораторией по технологиям предотвращения компьютерных вирусов.





Отчет Volt Typhoon – III: специалисты из подразделения операций по индивидуальному доступу внедряли бэкдор в сетевое оборудование, произведенное компанией Cisco и приобретенное организациями





Третий и последний отчет "Операция "Volt Typhoon - III": кампания кибершпионажа и дезинформации, проводимая правительственными агентствами США" (отчет VT-III) оценивает "операцию "Volt Typhoon" как политический фарс, разыгранный правительством США. В нем также говорится, что правительственные учреждения США, ведущие СМИ и технологический гигант Microsoft хранили молчание по поводу двух предыдущих отчетов, опубликованных в апреле и июле, и только бывший сотрудник разведки США Роберт Эдвард Джойс и некоторые компании, занимающиеся кибербезопасностью, пытались оспорить и опровергнуть выводы, но избегали упоминания того, что было раскрыто в них, в попытке "исказить факты".





В феврале в совместном отчете Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA), Агентства национальной безопасности (NSA) и Федерального бюро расследований (ФБР) "Volt Typhoon" был назван спонсируемым китайским государством субъектом, который скомпрометировал и сохраняет постоянный доступ к критически важным ресурсам инфраструктуры США. На своем официальном сайте Microsoft сообщила, что "Volt Typhoon" действует с середины 2021 года и обычно фокусируется на шпионаже и сборе информации.





По данным китайских агентств по кибербезопасности, более 50 экспертов по кибербезопасности из США, Европы, Азии и других стран и регионов согласны с тем, что правительство США и Microsoft без каких-либо конкретных доказательств связали "Volt Typhoon" с правительством Китая, а также выразили обеспокоенность по поводу того, что правительство США сфабриковало "Volt Typhoon".





Кибер-хамелеон





В отчете "Volt Typhoon - III" объясняется, как США придерживаются стратегии "Оборона на опережение" в киберпространстве и проводят операции "Охота на опережение" с целью развертывания сил кибервойны вокруг стран-противников для проведения ближней разведки и проникновения в сети "Volt Typhoon".





Отчет Volt Typhoon – III: исходный код Marble





Расследование показало, что спецслужбы США разработали специализированный "набор инструментов" под кодовым названием "Marble" для сокрытия своих операций по эксплуатации компьютерных сетей (CNE), введения в заблуждение при анализе атрибуции и возложения вины на другие страны.





В отчете утверждается, что "набор инструментов" - это платформа, которую можно интегрировать с другими проектами по разработке кибер-оружия, помогая разработчикам скрывать различные идентифицируемые строки в программном коде, фактически "стирая" "отпечатки" разработчиков кибер-оружия, что аналогично изменению "нарезки" "огнестрельного оружия" и делает технически невозможным установить истинный источник кибер-оружия.





Кроме того, в ходе расследования было установлено, что в фреймворке "Marble" есть "грязная" функция, которая позволяет вставлять строки на других языках по желанию, например, на китайском, русском, корейском, персидском и арабском. "Это явно сделано для того, чтобы ввести следователей в заблуждение и опорочить Китай, Россию, Северную Корею, Иран и арабские страны", - говорится в отчете.





Такого рода операции "под чужим флагом" не ограничиваются программированием, но также включают в себя имитацию тактики, методов и процедур (TTP) киберпреступных группировок. Таким образом, хакеры, работающие на кибервойска и спецслужбы США, могут маскироваться в киберпространстве как "хамелеоны", притворяясь, что находятся в других странах, чтобы проводить кибератаки и заниматься шпионажем по всему миру.





И операция "под чужим флагом" на самом деле является важным компонентом "эффективной операции" американской разведки, известной в Великобритании как "тайные онлайн-операции". Во внутренних документах США и альянса Five Eyes nations четко указано, что реализация этой операции, базирующейся на достижении эффекта, должна соответствовать четырем принципам - отрицание, нарушение, деградация и обман. И эти четыре основных принципа в точности охватывают все ключевые элементы операции "Volt Typhoon".





Кибер-шпион





Во втором издании отчета, опубликованном в июле, китайские агентства по кибербезопасности сообщили, что правительственные учреждения США и, в частности разведывательные агентства, фабрикуют киберугрозы за рубежом, проводя операции по дезинформации в соответствии с разделом 702 Закона США о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), который часто называют "законом о слежке без ордера". В докладе "Volt Typhoon - III" приводятся новые подробности о программах слежки.





Это говорит о том, что передовая интернет-инфраструктура США контролирует ключевые "узкие места" интернета, и существует по меньшей мере семь точек доступа для перехвата и мониторинга всех подводных оптоволоконных кабелей от Атлантического до Тихого океана.





Агентство национальной безопасности США запустило два соответствующих проекта: "UpStream" и "Prism". "UpStream" был разработан для хранения всех необработанных данных, перехваченных с подводных оптоволоконных кабелей, и создания огромного "хранилища данных" для последующей обработки. "Prism" расшифровывал данные и классифицировал их по различным интернет-приложениям, а затем пытался восстановить содержание сообщений.





Отчет Volt Typhoon – III: две основные программы слежки, которыми управляет АНБ США





Оба проекта были санкционированы разделом 702 Закона о негласном наблюдении, который обеспечил правовую основу для глобальной слежки в интернете и стал фундаментом "Империи хакеров", согласно последнему отчету. "Volt Typhoon - III" отмечает, что многие центры управления и контроля шпионских программ расположены на зарубежных военных базах США, в том числе в Японии, Южной Корее, на Гуаме и Гавайях.





Отчет Volt Typhoon –III: Глобальная операция эксплуатации компьютерных сетей (CNE) Управления специального доступа Агентства национальной безопасности США





Это объясняет, почему Гуам, контролируемая США территория в Тихом океане, считается первоисточником ложного нарратива "Volt Typhoon", созданного правительством США. Таким образом, военная инфраструктура США на Гуаме - это не "жертва", а центр управления и контроля, который атакует Китай и многие страны Юго-Восточной Азии.





С разрешения раздела 702 Соединенные Штаты создали масштабную глобальную сеть интернет-наблюдения, распространив ее на Францию, Германию, Японию и даже собственных граждан, участвовавших в протестах "Black Lives Matter" и "Occupy Wall Street".





Отчет Volt Typhoon –III: Данные слежки АНБ США за лидерами Германии





Скрытая правда





В двух предыдущих отчетах китайских агентств по кибербезопасности о "Volt Typhoon" говорилось, что Microsoft расширила сотрудничество с военными и разведывательными службами США, и это сотрудничество усилилось в 2024 году.





Согласно отчету Bloomberg от 7 мая, американский технологический гигант предоставил разведывательным службам США автономные версии своих моделей искусственного интеллекта и помощь в анализе строго засекреченной разведывательной информации.





В том же месяце компания Microsoft выпустила новое решение на основе ИИ и представила функцию "Воспоминание", которая позволяет операционной системе Windows записывать каждое действие пользователя и предоставлять эту информацию помощнику ИИ для обучения. В июне компания OpenAI, сотрудничающая с Microsoft, пригласила бывшего директора АНБ США Накасоне в свой совет директоров.





Будучи важным партнером в программах прослушивания телефонных разговоров по Разделу 702, Microsoft все больше подвергается влиянию и манипуляциям со стороны американских спецслужб", - говорится в отчете "Volt Typhoon - III". "В свою очередь, можно сказать, что правительственные учреждения США дали добро на злоупотребление Microsoft своим доминирующим положением на рынке и использование обновлений Windows и Office для объединения и продвижения программных продуктов таким образом, что это можно расценивать, как замаскированную форму монополии".





В отчете "Volt Typhoon - III" подтверждается, что Китай последовательно выступает против политического вмешательства в технические расследования инцидентов, связанных с кибербезопасностью, и политизации вопроса о том, кто несет ответственность за кибератаки, призывая к широкому международному сотрудничеству в области кибербезопасности.





В отчете также рассматриваются два предыдущих исследования: "Volt Typhoon: заговорщическая мошенническая кампания, направленная против Конгресса США и налогоплательщиков, проводимая разведывательным сообществом США" и "Volt Typhoon - II: секретная дезинформационная кампания, направленная против Конгресса США и налогоплательщиков, проводимая правительственными агентствами США". В отчете делается вывод, что заключение Вашингтона об этой кампании было разработано для защиты полномочий по массовой слежке без ордера по всему миру, а также политических и экономических интересов группы заинтересованных лиц.





2. МИД КНР призвал США прекратить кибератаки и очернение Китая





Пекин, 14 октября, Синьхуа - Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в понедельник, что США занимаются распространением дезинформации, в том числе в связи с группировкой "Вольт Тайфун" (Volt Typhoon), и призвала американскую сторону прекратить очернение Китая, используя для этого вопросы кибербезопасности.





Дипломат сделала соответствующее заявление на ежедневном брифинге, комментируя доклад, недавно опубликованный профильными китайскими учреждениями. В этом документе утверждается, что Вашингтон раздувает шумиху вокруг хакерской группировки под названием "Вольт Тайфун" и обвиняет других для прикрытия кибератак, проводимых самими США.





По словам Мао Нин, ранее Китай уже опубликовал два доклада, с доказательствами того, что так называемая группировка "Вольт Тайфун" на деле является международной группировкой, занимающейся распространением программ-вымогателей. Стремясь получить дополнительное финансирование от Конгресса США и государственные контракты, американские спецслужбы и компании по кибербезопасности действуют сообща, распространяя дезинформацию о Китае и подставляя его, подчеркнула дипломат.





Последний доклад раскрывает ряд новых ошеломляющих фактов", - указала Мао Нин.





Соединенные Штаты использовали передовые технические средства, чтобы имитировать кибератаки со стороны других государств, уточнила она, добавив, что США вставляли строковые данные на других языках, например на китайском, чтобы запутывать системы атрибуции кибератак и подставить другие страны.





Следует отметить, что остров Гуам, который, как утверждают Соединенные Штаты, стал жертвой кибератаки "Вольт Тайфун", в действительности является плацдармом для большого количества кибератак против Китая и многих стран Юго-Восточной Азии", - обратила внимание официальный представитель.





Более того, продолжила Мао Нин, США используют свои преимущества в области подводных оптоволоконных кабелей для ведения масштабной, системной киберслежки и шпионажа по всему миру и никогда не прекращали прослушку своих союзников, включая Германию.





Китайский дипломат заявила, что некоторые американские технологические компании постепенно превратились в пособников американского правительства. По ее словам, с одной стороны Соединенные Штаты распространяют клевету о том, что другие страны проводят "предустановку" для проведения кибератак, а с другой - сами устанавливают тайные точки доступа в интернет-продуктах с помощью крупных интернет-компаний и поставщиков оборудования, чтобы атаковать цепочки поставок по всему миру.





Факты, обнародованные в докладе, в очередной раз показывают, кто является наибольшей угрозой для глобальной безопасности киберпространства", - подчеркнула Мао Нин.





Китай осуждает подобные безответственные действия США, указала она. "Мы призываем Соединенные Штаты немедленно прекратить свои кибератаки по всему миру и перестать очернять Китай, используя для этого вопросы кибербезопасности", - заключила Мао Нин.





3. Доклад раскрывает новые факты заговора, стоящего за американской кампанией дезинформации "Volt Typhoon"





Пекин, 14 октября, Синьхуа - Согласно последним результатам проведенного Китаем расследования, разведывательные службы США осуществляли кибершпионаж по всему миру и запустили операции "False Flag" с использованием невидимого "инструментария" для вводящего в заблуждение анализа по выявлению источников и атрибуции с целью подставить "страны-противники".





Так называемая операция "Volt Typhoon" - это политический фарс, разыгранный самим правительством США, говорится в докладе, озаглавленном "Вольт Тайфун III: кампания кибершпионажа и дезинформации, проводимая правительственными учреждениями США".





Этот доклад является третьим в своем роде, опубликованным Государственным центром КНР по экстренному реагированию на компьютерные вирусы и Национальной инженерной лабораторией технологий защиты от компьютерных вирусов.





4. МИД КНР призвал США прекратить клевету в адрес Китая и внести вклад в безопасность киберпространства





Пекин, 8 июля, Синьхуа - Китайская сторона настоятельно просит США прекратить клевету в адрес Китая и очернение страны, призывает ответственно защищать мир и безопасность в киберпространстве. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.





Дипломат сделал такое заявление на ежедневном брифинге для журналистов, когда его попросили прокомментировать опубликованный на днях совместный доклад Государственного центра КНР по экстренному реагированию на компьютерные вирусы, подчиненной ему Национальной инженерной лаборатории технологий защиты от компьютерных вирусов и китайской компании по кибербезопасности 360 Digital Security Group. Согласно документу, с 2023 года Соединенные Штаты раздувают шумиху вокруг деятельности хакерской группы под названием Volt Typhoon и проводят дезинформационную кампанию против Китая по всему миру.





Как указал Линь Цзянь, еще в апреле текущего года профильные китайские ведомства разоблачили американскую сторону, распустившую в целях продвижения собственной геополитической повестки скандальный слух о причастности Китая к атакам Volt Typhoon.





По словам Линь Цзяня, сославшегося на последний доклад, данная дезинформационная кампания была спланирована Агентством национальной безопасности (АНБ), Федеральным бюро расследований (ФБР) и другими членами американского разведывательного сообщества при участии "ястребов" из Конгресса США и многочисленных федеральных агентств, а также структур кибербезопасности других стран-участниц разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes) с целью манипулирования общественным мнением.





Соединенные Штаты до сих пор не предоставили нам объяснений после публикации доклада", - подчеркнул дипломат, добавив, что глава АНБ по-прежнему занимается распространением дезинформации о Volt Typhoon.





Более того, в последнем докладе сообщается, что правительство США оказывает давление на соответствующие компании по кибербезопасности и просит их изменить свои технические заключения, которые доказывают, что Volt Typhoon - это группа, занимающаяся распространением вирусов-вымогателей", - обратил внимание официальный представитель, отметив, что это неуклюжая тактика по прикрытию, которая не сработала и не будет работать.





Китай решительно осуждает безответственное поведение американской стороны, заявил Линь Цзянь.





Мы настоятельно просим Соединенные Штаты дать нам объяснения, немедленно прекратить клевету в адрес Китая и очернение страны, призываем ответственно защищать мир и безопасность в киберпространстве", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.





5. Доклад раскрывает истинные намерения, стоящие за американской кампанией дезинформации "Volt Typhoon"





Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы Китая совместно с другими учреждениями КНР опубликовали специальный доклад. В нем говорится, что хакерская организация Volt Typhoon, якобы поддерживаемая Китаем, на самом деле была создана США. Активность "Volt Typhoon" позволяла пролонгировать действие раздела 702 Закона Соединенных Штатов о надзоре за внешней разведкой, срок действия которого истекал в конце 2023 года. Раздел 702 позволяет разведывательным и правоохранительным органам США требовать от интернет-операторов передачи всех запрашиваемых персональных данных и информации без судебного ордера. В докладе говорится, что за данными действиями просматривается стратегия государственных органов США по легализации глобального контроля над киберпространством. Полный доклад - по ссылке.





6. Доклад раскрывает истинные намерения, стоящие за американской кампанией дезинформации "Volt Typhoon"





Пекин, 8 июля, Синьхуа - Согласно последним результатам китайского расследования, так называемая информация о киберугрозах "Volt Typhoon" представляет собой американскую кампанию по дезинформации и манипулированию общественным мнением.





Согласно выводам, разведывательные службы США сфабриковали и раздули "киберугрозу со стороны Китая" с намерением добиться утверждения раздела 702 Закона о надзоре за внешней разведкой (FISA), который допускает слежку без ордера и способствует увеличению бюджетных ассигнований со стороны Конгресса США.





В мае 2023 года США и их союзники альянса "Five Eyes" опубликовали рекомендацию, в которой утверждалось, что хакерская организация, которую они назвали "Volt Typhoon", развернула шпионскую деятельность, нацеленную на ключевые объекты инфраструктуры США, и что эта организация была одобрена правительством Китая.





В ответ Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы Китая и другие технические группы провели анализ прослеживаемости и опубликовали тематический доклад в апреле.





Новый доклад китайской команды показал, что "Volt Typhoon" является типичной дезинформацией, используемой американскими спецслужбами при совместном участии антикитайски настроенных политиков США и органов кибербезопасности стран "Five Eyes".





Согласно докладу, план "Volt Typhoon" был разработан в начале 2023 года или даже раньше с целью дальнейшей консолидации и усиления возможностей проникновения в сеть разведывательных служб США, в особенности, повышения их способности атаковать внешние цели и сдерживать конкурентов, а также их способности отслеживать и контролировать местное население.





План состоял из трех этапов с четкими целями добиться повторного утверждения раздела 702.





19 апреля Сенат США одобрил повторную авторизацию 60 голосами против 34. Это повторное разрешение продлевает полномочия по надзору еще на два года, позволяя правительству США продолжать собирать сообщения неамериканцев, находящихся за пределами страны, без ордера.





Данные показали, что с мая 2023 года по январь 2024 года хакерские организации, поддерживаемые правительством США, совершили более 45 млн кибератак против правительственных учреждений, вузов, научно-исследовательских институтов, крупных предприятий и критически важных объектов инфраструктуры Китая. Все они были санкционированы разделом 702.





Назвав правительственные учреждения США организаторами "Volt Typhoon", авторы доклада охарактеризовали такой шаг как неизбежный результат международного гегемонизма, который США стремятся поддерживать.





В докладе говорится, что в будущем планы, аналогичные "Volt Typhoon", все еще будут разрабатываться и реализовываться американскими правительственными учреждениями следующего созыва. Под контролем разведывательных служб США американские компании в области кибербезопасности будут фабриковать все больше ложных сообщений о "кибератаках, спонсируемых иностранными правительствами", постоянно обманывать Конгресс, чтобы заставить его утверждать все новые бюджеты и увеличить долговую нагрузку на американских налогоплательщиков.





Раздел 702 представляет серьезную угрозу не только для американцев, но и для стран по всему миру с точки зрения государственного суверенитета и неприкосновенности личной жизни, подчеркивается в докладе.





В нем содержится призыв к правительствам и народам разных стран решительно выступить против действий США по использованию своих преимуществ в области кибертехнологий для нарушения суверенитета других стран и законных прав и интересов их народов.