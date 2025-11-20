Технологии блистают на 15-х Всекитайских спортивных играх

Фото: Гуманоидный робот "Куафу" принимает участие в эстафете факела 15-х Всекитайских спортивных игр

В эти дни в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) проходят 15-е Всекитайские спортивные игры. Благодаря использованию множества передовых технологий управление соревнованиями стало более "умным", подход к тренировкам - более научным, а зрительский опыт - более захватывающим.





К примеру, эстафета олимпийского огня проводилась с участием человекоподобных роботов, беспилотных автомобилей, низколетящих аппаратов и других высокотехнологичных устройств; на спортивных объектах "облачная платформа интеллектуального управления" обеспечивает точную координацию соревнований; между площадками курсируют беспилотные автомобили, предоставляя спортсменам и зрителям возможность ощутить преимущества автономного вождения.





Нынешние Всекитайские спортивные игры организуются при содействии провинции Гуандун, специальных административных районов Сянган и Аомэнь. Высокий научно-исследовательский потенциал, развитая промышленная база и сильный инновационный импульс - это яркая визитная карточка региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь. Высокотехнологичная атмосфера как на соревнованиях, так и за их пределами позволила людям воочию увидеть безграничные возможности и перспективы синтеза спорта и технологий.





От интеллектуального анализа данных для научных тренировок до прорывов в спортивной экипировке, приводящих к качественному скачку в результатах, и передовых технологий, обеспечивающих здоровье спортсменов, - технологии становятся важнейшим источником конкурентоспособности, движущей силой и катализатором преобразований в развитии спорта.





Во время 15-х Всекитайских спортивных игр было представлено более 130 высокотехнологичных продуктов, оснащенных искусственным интеллектом, большими данными, облачными вычислениями и другими передовыми технологиями, что делает мероприятие более очаровательным и ярким.





Технологические инновации также способствуют переходу спортивных объектов к экологически чистому и низкоуглеродному развитию. Более 90% объектов в зоне соревнований Гуандуна - это модернизированные старые сооружения, при реконструкции которых использовались энергосберегающие материалы и экологичные технологии, интеллектуальные системы освещения и другие решения для снижения углеродного следа.





Цифровые технологии позволяют оборудованию стать умнее, а сервису - качественнее. Например, мини-приложение "Всекитайские спортивные игры в Гуанчжоу" помогает зрителям точно находить свои места, эффективно решая проблему с поиском мест на крупных объектах. "Всекитайская спортивная деревня в облаке" предлагает просмотр матчей под выбранным углом, отслеживание конкретных игроков, анализ движений и трансляцию в потоковом режиме, делая просмотр по-настоящему захватывающим.





Сегодня зрители ожидают более качественного, детализированного и интерактивного сервиса, и передовые технологии значительно улучшают их опыт, открывая новые возможности для коммерциализации спорта.





Если технологии - это "ускоритель" развития спорта, то спорт - это "генератор спроса" и "витрина", на которой демонстрируются технологические инновации. Когда новая технология дебютирует на спортивном мероприятии, привлекающем всеобщее внимание, она быстро завоевывает признание и подтверждает свою ценность. Это, в свою очередь, способствует снижению затрат на ее массовое внедрение.





Спортивные соревнования также создают богатые условия для коммерциализации научно-технических достижений, стимулируя новые исследования и разработки. Маршрут мужской индивидуальной шоссейной велогонки проходил через Гуандун, Сянган и Аомэнь - спортсмены шесть раз пересекали границы трех территорий, проходя их без остановок, проверки документов и досмотра. За этим стоит система трансграничного "не ощущаемого прохождения" контрольно-пропускного пункта, объединяющая такие технологии, как спутниковая навигация"Бэйдоу", радиочастотная идентификация, алгоритмы ИИ и другие.





Передовая система успешно прошла проверку в условиях соревнований и позволила накопить ценный опыт для дальнейшего повышения эффективности пограничного контроля и интегрированного развития региона Большого залива.





Технологии блистают на соревнованиях, а после их завершения превращаются в реальные отрасли. Цифровые помощники-волонтеры, говорящие на нескольких языках, работают круглосуточно, предоставляя спортсменам, волонтерам и широкой публике интеллектуальные интерактивные услуги в реальном времени, что значительно повышает эффективность обслуживания. 15-е Всекитайские спортивные игры - это не только демонстрационная площадка, но и питательная почва для индустрии, способствующая внедрению в повседневную жизнь новых технологий, продуктов, форматов и впечатлений.





Используя спортивные соревнования как трамплин, регион Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь открывает совершенно новые горизонты и получает широчайшие возможности для развития. Можно с уверенностью сказать, что эти Всекитайские спортивные игры не только демонстрируют новые достижения китайского спорта в новую эпоху, но и показывают прогресс в китайской модернизации на примере региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь.