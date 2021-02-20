24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Юйшуй - Начало дождей

24 малых сезона - это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае, являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуются традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники, у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Юйшуй (Начало дождей) - это второй из 24 малых сезонов. В это время повышается температура воздуха, тает снег и увеличивается количество осадков, поэтому сезон называется "Начало дождей". Юйшуй обычно начинается с 18 по 20 февраля и заканчивается 4 или 5 марта по григорианскому календарю. В этом году Юйшуй приходится на 18 февраля. После наступления этого сезона температура воздуха в большинстве регионов Китая поднимается выше 0°C, на юге страны уже вовсю зеленеют поля и все вокруг начинает веять весной, но на севере все еще стоит зима, и в некоторых районах сохраняется снегопад.

Юйшуй и последующие за ним малые сезоны, такие как Гуюй (Урожайные дожди), Сяомань (Малое изобилие), Сяосюэ (Малые снега), Дасюэ (Большие снега) являются сезонами, феноменами которых преимущественно выступают выпадающие осадки, и олицетворяют собой сезонность древней земледельческой культуры. Есть китайская пословица: "Весенние дожди дороги так же, как и масла", что означает, что Юйшуй является ключевым периодом для весенних вспашек и посевов, и в это время достаточное количество осадков очень важно для роста сельскохозяйственных культур.

Знаменитый поэт Ду Фу из династии Тан оставил крылатую фразу о сезоне Юйшуй: "Благодатный дождь придет в свой сезон, а именно постучится весной. Следуя ветру погружаясь в сумерки, безмолвно озаряет все живое вокруг". Поэт живо и ярко описывает Юйшуй, где дождь сопровождается легким и нежным ветерком, который тихо надвигается глубокой ночью и самостоятельно питает землю и все вокруг, тем самым автор восхваляет дух бескорыстного преподнесения всех благ, где символом выступает весенний дождь.

Юйшуй - это богатый на образность и душевность сезон. В эти дни несмотря на наличие дождя люди начинают разными способами молиться за здоровье и благополучие. В западной части провинции Сычуань существует обычай "Возвращения в родной дом во время Юйшуй", где замужняя дочь в сезон Юйшуй навещает своих родителей, приносит им подарки и выражает благодарность за заботу и воспитание.

Во время Юйшуй погода бывает очень изменчивой, особенно на севере страны тепло меняется на холод, происходят резкие перепады температур. В это время людям необходимо тепло одеваться во избежание простуды, поэтому в Китае издревле говорили "Весной прикрывайся". В китайской традиционной медицине считается, что в этом сезоне следует уделять внимание на состояние селезенки и желудка, поменьше употреблять острую и кислую пищу, можно побольше сладостей, а также желательно есть больше фруктов, овощей и питательной пищи.

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