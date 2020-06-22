Горы Тянь-Шань стоят: воспоминания о борьбе с терроризмом в Синьцзяне

В фильме рассказывается о судьбах простых людей, о героях, которые сражались с террористами в Синьцзяне, об очевидцах террористических актов и тех, кто выжил в них. Эти истории подобраны таким образом, чтобы показать китайским и зарубежным зрителям ту огромную цену, которую Синьцзян заплатил за поддержание стабильности и безопасности, чтобы раскрыть правду о террористических атаках в этом регионе, и чтобы люди узнали о мерах, принятых Китаем для искоренения экстремизма, подавления терроризма и поддержания безопасности и стабильности в обществе, сообщает CRI Online .

Доктор Ся Елин – один из психологов, консультирующих по вопросам о массовых беспорядках. Она все еще лечит пациентов от последствий "инцидента 5 июля" в Урумчи, произошедшего в 2009 году. Среди них люди разного положения в обществе, разного возраста - от учащихся средних школ до пожилых людей старше 80 лет. Даже спустя 10 лет после этой трагедии многие не могут свыкнуться с произошедшим. Ся Елин, выжившая в тех событиях, старается осмысленно проживать каждый день своей жизни и помогать в этом другим людям. По ее словам, большинство пациентов не желают говорить об этом публично, из-за чего общество остается в неведении о последствиях этого синдрома.





Мирехметжан Рози больше никогда не возвращался в мечеть Ид Ках после теракта. Он рассказал, что 30 июля 2014 года стал свидетелем жестокого убийства имама Джумы Таира. Одни только мысли об этом заставляют его вздрагивать, и на глаза наворачиваются слезы.

Дилкемер Турсун – выжившая в теракте 21 сентября 2014 года. Из-за него она потеряла ногу. После выучилась на реабилитолога в надежде на то, что

э благодаря полученным знаниям, сможет помочь не только себе самой, но и другим людям. Дилкемер ходит на работу, живет со своими родителями и племянником. Еще она хочет получить водительское удостоверение и купить машину. Ее самая большая мечта - приобрести большой дом для всей семьи.

Главными мишенями террористов в какой-то период времени стали полицейские участки и сотрудники правоохранительных органов.

Апреля 1998 года при исполнении обязанностей во время операции по борьбе с контрабандой оружия погиб полицейский Лун Фэй. Два месяца спустя, используя пистолет Лун Фэя, террорист открыл огонь по его коллегам. В ходе поисков других членов банды погибли Кун Юнцян и Нуртай Анвербег. Они отдали свои жизни за стабильность в Синьцзяне. Полицейский Абдурахман продолжает оплакивать своих погибших товарищей. На данный момент кампания против экстремизма унесла жизни сотен полицейских. Абдурахман считает, что выжившие просто обязаны завершить эту миссию.

По мере роста насилия Китай принимал все более жесткие меры безопасности. Замначальника управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района Ялкун Якуп продемонстрировал оружие, захваченное в результате терактов. Съемочная группа впервые получила доступ к подобной выставке. В 1999 году полиция изъяла около 5000 самодельных гранат у группы, возглавляемой Курешом, который был связан с запрещенным исламским движением Восточного Туркестана. На выставке представлены бензиновые бомбы, бомбы замедленного действия и химические бомбы. Ялкун Якуп заявил, что органы правопорядка сражаются против лидеров воинствующего терроризма, религиозного экстремизма и тех, кто создает оружие и бомбы. Их меры суровы, но законны.

Главная идея документального фильма - рассказать о насилии, происходившем на западе Китая, почтить память тех, кто погиб, поддержать тех, кто остался в живых в ходе борьбы с опасной идеологией, несущей смерть и отчаяние.

Это третий из серии документальных фильмов о борьбе с терроризмом в Синьцзяне. Первые два вы можете найти по следующим ссылкам:

Борьба с терроризмом в Синьцзяне Китая"

Закулисные злодеи – ИДВТ и терроризм в Синьцзяне"

Предупреждение:

Некоторые уголовные дела и кадры представлены публике впервые. Программа содержит кадры, которые могут вызывать у зрителя дискомфорт и неприятие. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ДЕТЯМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ, И ЛЮДЯМ С НЕУСТОЙЧИВОЙ ПСИХИКОЙ!





Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства